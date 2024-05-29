Более 40 тысяч сбоев Starlink произошло только в США.

Широко известная система спутниковой связи Starlink испытывает проблемы с работоспособностью по всему миру. Как сообщают представители компании SpaceX, которые и обслуживают «Старлинк», на своей странице в социальной сети X (заблокирована на территории РФ) примерно с четырех до пяти часов утра по московскому времени 29 мая 2024 года система стала испытывать проблемы с качеством поставляемой связи. Над исправлением неполадок уже работают специалисты, но пока сроки починки не указываются в открытых источниках.

По словам официальных представителей компании-поставщика, «Старлинк» начал выдавать ошибки на территории всей планеты, но больше всего их фиксируется в США. По данным ресурса Downdetector именно в Соединенных Штатах выявлено до 40 тысяч случаев сбоя в работе. Также проблемы испытывают в Великобритании, Мексике, Новой Зеландии и Австралии. Нигде не указывают, что именно могло стать причиной сбоя в отлаженном механизме «Старлинк».

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«В настоящее время в сети Starlink произошел сбой, и мы активно ищем решение» - пишут в SpaceX.

Стоит напомнить, что с самого начала СВО именно SpaceX отвечает за связь украинской армии. Однако это была не инициатива компании, а договор с американским правительством. Которое, к слову, пыталось ограничить доступ для России в глобальную сеть «Старлинк», чтобы ВС РФ не могли использовать ее в своих целях. Однако на каком этапе находится эта программа нигде не уточняется и возможно в проблемах со связью вновь обвинят знаменитых «русских хакеров».