Возможно, пойдут в сторону Краматорска

Пока главком ВСУ Сырский думает куда именно направлять тающие резервы, российская армия продолжает продвигаться вперед почти на всех важных участках ЛБС. В частности, отмечается, что освобождение от присутствия украинских военных населенных пунктов Клещеевка и Андреевка открывают дрогу в сторону Краматорска, который сегодня является важным узлом обороны и имеет не менее важное административное значение.

Успехи российских военных на Артемовском направлении создают угрозу не только для Часова Яра, но и для Краматорско-славянской агломерации. Этот важный узел обороны ВСУ находится на территории ДНР и может стать следующей целью для ВС РФ.

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Также часть военных экспертов из Украины рассуждают на тему сдачи Харькова российским войскам, так как сил на оборону города у ВСУ банально нет. Однако, такое развитие сценария в Харьковской области выглядит предельно нереалистично, так как украинская власть не захочет лишаться столь важного промышленного центра, который сегодня играет чуть ли не ключевую роль в экономике страны.