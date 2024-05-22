Теперь FPV-дроны «Пиранья» почти невозможно подавить системами РЭБ.

Российские конструкторы продолжают работы над улучшением вооружений, доступных для ВС РФ в зоне проведения СВО. В частности, СКБ «Пиранья» внесла важное изменение в конструкцию одноименного дрона-камикадзе, добавив модуль мультичастотной связи, позволяющий преодолевать украинские системы РЭБ. В случае необходимости дрон с таким модулем просто переключается на другую частоту и используемые средства радиоэлектронной борьбы становятся менее эффективными, что позволяет наносить удары в неожиданных для оппонентов местах.

В Симферопольском конструкторском бюро активно работают над созданием более универсального и боеспособного дрона-камикадзе «Пиранья». Новый модуль позволяет использовать дрон в неожиданных для подразделений ВСУ местах, которые тот считает защищенным от атак беспилотных аппаратов. При этом новая модификация «Пираньи» уже пошла в войска и применяется в ходе Спецоперации. Более того, сообщается, что новыми дронами удалось «демонтировать» несколько единиц украинской бронетехники, которые прикрывались установками РЭБ.

реклама

«Обратите внимание, что на некоторых видео картинка кристально чистая, а на других рябит. Но рябит — не значит плохо. У бойцов там вообще ни один аппарат не летал. Мы недавно поставили им дроны на наших уникальных частотах, которые средствами радиоэлектронной борьбы не глушатся. Вот они первый запустили, и сразу же в цель. Поэтому такая картинка, даже рябящая, — это отлично.» - пишут «Известия», передавая слова пресс-секретаря СКБ «Пиранья».

Стоит отметить, что подобное решение может привести к появлению одно универсального FPV-дрона в российской армии, так как до этого разные типы таких БПЛА различались в основном используемыми частотами. Российским военным приходилось подбирать под каждую задачу свой набор аппаратов, а мультичастотный модуль позволит не заморачиваться таким выбором. При этом «Пиранья» может оснащаться тепловизионной камерой и нести на себе груз до 8 кг, что становится для оппонентов неприятным сюрпризом.