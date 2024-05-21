Ожидается, что новый закон вступит в силу уже к концу мая текущего года.

В ближайшее время работа с интернет-рекламой в России станет проще. Это касается всех, кто создает и размещает рекламу в сети. Такую новость сообщил Антон Немкин, представитель Комитета Госдумы. Он рассказал, что Роскомнадзор готовит новый приказ, который облегчит жизнь рекламодателям.

Суть изменений проста: меньше бумажной волокиты и более быстрый обмен данными. Уже к концу мая ожидается, что нововведения вступят в силу. Это значит, что не нужно будет ждать целый месяц, чтобы подать отчет о просмотрах рекламы. Все станет гораздо быстрее и удобнее.

реклама

Также изменится система регистрации рекламных материалов. Сейчас каждый рекламный ролик или баннер должен иметь специальный код, подтверждающий, что это действительно реклама. Но скоро этот процесс станет проще, и код можно будет разместить где угодно в рекламном материале – в начале, середине или даже в конце.

Эти изменения должны помочь рекламному рынку развиваться быстрее. Упрощение правил позволит рекламодателям тратить меньше времени на бюрократию и больше – на создание качественной и эффективной рекламы. Все это сделано для того, чтобы интернет-реклама работала на благо бизнеса и была удобной как для тех, кто ее создает, так и для тех, кто ее видит.