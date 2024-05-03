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g1tarist
Apple разрешит использовать альтернативные магазины на iPad
В законы о цифровом пространстве уже внесли соответствующие изменения.

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Евросоюз решил, что пора сделать жизнь владельцев iPad еще интереснее и разнообразнее. Теперь, если у вас есть iPad, вы сможете качать приложения не только из знакомого всем App Store. Как это так? Давайте разбираться!

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30 апреля стало известно, что Евросоюз задумал приравнять iPadOS (это та система, что работает на iPad) и iOS (система для iPhone). Что это значит? А то, что скоро пользователи iPad смогут наслаждаться такими же свободами, как и пользователи iPhone. В законы о цифровом пространстве уже внесли изменения, и теперь Apple должна дать зеленый свет альтернативным магазинам приложений для iPad.

Apple не стала противиться и объявила, что подстроится под новые правила. Уже осенью 2024 года мы ждем обновление для iPadOS, которое откроет двери к новым магазинам приложений. Это не все! Пользователи смогут погрузиться в мир облачного гейминга и выбирать любимый браузер сами. Но стоп, эти обновления коснутся только тех, кто живет в странах Евросоюза.

Игровая компания Epic Games уже в восторге от этой новости и готовит сюрприз для фанатов iPad. Они планируют открыть свой магазин приложений для iPadOS, что значит возвращение в игру Fortnite на устройства Apple. И, похоже, это произойдет уже скоро!

А еще, кажется, Apple решила удивить и выпустить калькулятор для iPad в 2024 году. Кто бы мог подумать...

Так что, если вы из Евросоюза и у вас есть iPad, готовьтесь к новым возможностям и свободе выбора. Времена, когда приложения можно было качать только из App Store, скоро останутся в прошлом. Новые горизонты уже не за горами!

#apple
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