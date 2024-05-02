Нейросеть обвиняется в нарушении авторских прав.

Microsoft и OpenAI оказались в центре скандала. На них подали в суд из-за использования огромного количества статей без разрешения для обучения их искусственного интеллекта ChatGPT и Microsoft Copilot. В списке обиженных - восемь крупных газет, включая New York Daily News и Chicago Tribune, все они принадлежат хедж-фонду Alden Global Capital.

Эти издания уверены, что их тексты использовались для "обучения" чат-ботов без всякого на то разрешения. В доказательство приводятся скриншоты, на которых чат-боты повторяют целые куски статей или даже целые статьи, не упоминая источник. Да и ошибки в фактах – не редкость.

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В свою очередь, руководители OpenAI, в том числе гендиректор Сэм Альтман, ранее отмечали, что без использования защищенных авторским правом материалов обучение ИИ невозможно. По мнению издателей, это значит, что компании должны были договориться о правах на использование контента и его оплате.

Этот случай - не первый. OpenAI уже сталкивались с подобными обвинениями. Например, в конце декабря на них подала в суд The New York Times, а в сентябре - Американская гильдия авторов вместе с известными писателями, такими как Джордж Р. Р. Мартин. В ноябре к подобным действиям прибег и писатель Джулиан Сэнктон, к его иску позже присоединились и другие авторы.

В то же время, некоторые издания предпочли не судиться, а заключить соглашения с разработчиками ИИ. Так, Associated Press и немецкое издательство Axel Springer уже подписали лицензионные соглашения с OpenAI.

Эта ситуация вызывает много вопросов о будущем использования искусственного интеллекта в обработке контента и о том, как должны быть урегулированы вопросы авторских прав в этой новой эре. А на чью сторону станете вы?