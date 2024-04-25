Несмотря на заявления западной прессы у Греции есть свое мнение.

На днях западная, и даже часть греческой, пресса начала выпускать материалы, в которых рассказывала про передачу греческих средств ПВО на Украину для нужд ВСУ. При этом в сообщениях говорилось о снятии одной из батарей «Патриот» с прикрытия Афин и эту потерю, якобы, должны компенсировать американские власти. Вчера в ходе своего интервью радиостанции REAL FM представитель греческого правительства Маринакис рассказал, что Греция не передаст Киеву ни один из своих зенитно-ракетных комплексов.

В ходе общения на радиостанции, Маринакис много рассуждал на тему оборонительной способности Греции в случае конфликта с Турцией. Также он рассказал, что греческие власти не собираются снижать возможности противовоздушной обороны несмотря на давление со стороны НАТО и Евросоюза. Напомним, что ЕС подвергается ежедневным просьбам со стороны украинской власти о передаче дополнительных комплексов ПВО. Евросоюз ищет варианты и давит не только на греков, но и на Мадрид, аргументируя это тем, что Киеву нужнее.

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«Я ясно ответил, что мы не будем предпринимать никаких шагов, которые поставят под угрозу сдерживающий потенциал страны, противовоздушную оборону страны» - заявляет Маринакис на вопросы радиоведущего.

В ходе эфира греческого чиновника пытались вывести на ответ по теме компенсации переданного Киеву «Патриота». Но Маринакис ловко увернулся от прямого ответа и начал рассуждать на тему оборонительных возможностей страны в вероятном конфликте с Турцией. Тут стоит отметить, что напряженность между этим странами НАТО в последнее время нарастает и когда наступит точка кипения никто не знает.

Западные эксперты также отмечают, что обещанные Киеву ЗРК, в целом не сильно повлияют на происходящее. Российская армия уже навострилась выявлять и наносить удары по местам развертывания зенитно-ракетных комплексов Воздушных сил ВСУ. Поэтому многие думают, что переданные Европой «Патриоты» и их аналоги просто очень быстро и качественно превратятся в металлолом.