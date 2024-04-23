Будет продолжение зачистки сектора Газа.

Несмотря на все заявления правительства и разрушения в секторе Газа Армия обороны Израиля не может окончательно решить палестинский вопрос. Группировка ХАМАС продолжает активное сопротивление израильской армии и в минувшие дни начальник генерального штаба ЦАХАЛ генерал-лейтенант Герци Халеви подписал план дальнейших действий на юге палестинского анклава. Разумеется, речь идет о военных операциях, которые принесут еще больше разрушений в и без того потрепанную войной автономию.

Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщает про недавно проведенное совещание, в ходе которого высший командный состав ЦАХАЛ согласовал и утвердил планы боевых действий на юге сектора Газа. Указ о дальнейших действиях был подписан генерал-лейтенантом Герци Халеви. Подобные новости говорят о том, что ситуация с палестинским движением ХАМАС остается критичной и армии Израиля не удалось решить вопрос с ее боевым крылом.

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«Герци Халеви провел утверждение планов продолжения войны» - говорится в официальном заявлении пресс-службы ЦАХАЛ.

Стоит отметить, что на Израиль давит американское правительство, а президент Байден регулярно просит Израиль действовать более мягко. Но несмотря на все просьбы и требования, ЦАХАЛ планомерно превращает анклав в пустыню без современной инфраструктуры, не заботясь о мирных жителях и порой атакуют колонны с гуманитарной помощью.

Возможная активизация и подписание плана на боевые действия связаны с недавним голосованием в американском Конгрессе. Там на обсуждение конгрессменов был выставлен законопроект о помощи Израилю в размере 26 миллиардов долларов. Часть этой суммы пойдет на раскрутку американского же ВПК, но некоторая сумма уйдет израильскому правительству на текущие расходы.