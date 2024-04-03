Программа, создана в соответствии с российскими и международными стандартами.

Yandex Cloud решила помочь всем, кто работает с облачными технологиями, стать настоящими профи. Для этого они запустили программу, которая проверит знания специалистов в шести направлениях. Разберётесь ли вы с основами облачных технологий? Сможете ли управлять данными как настоящий профессионал? А что насчёт создания невидимых серверов или защиты информации от хакеров? Да, и про биллинг тоже не забыли.

Чтобы получить сертификат от Yandex Cloud, вам предстоит пройти онлайн-тест на 65 вопросов. Вопросы эти придумали не кто-нибудь, а настоящие гуру инженерии и психометрики. Причём, чтобы всё было честно, за процессом будет следить ИИ под строгим видеонаблюдением. Нужно ответить правильно хотя бы на 70% вопросов, и сертификат ваш.

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Александр Черников, генеральный директор Yandex Cloud по России и СНГ, сказал, что это новшество — большой шаг вперёд. Теперь у спецов в области облаков будет единый стандарт, который покажет всем их профессионализм. Первый шанс показать себя появится уже 11 апреля, а стоит это удовольствие 7000 рублей. Если вы успеете записаться среди первых 250 человек, то получите скидочку в 50% до 1 июня 2024 года.