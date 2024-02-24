Полноценное звуковое оружие получилось.

Турецкие компании активно разрабатывают дроны самого широкого назначения, в том числе ведутся работы над созданием сухопутных платформ, управляемых ИИ или оператором. В частности, фирма ASELSAN недавно представила свой сухопутный дрон ASLAN, а теперь появились новости, что их конструкторы смогли «подружить» платформу с турецкой «звуковой пушкой» AVAZ, предназначенной звукового воздействия на большие массы людей. При этом пока не уточняется пойдет ли данная модификация в большую серию и на каком этапе находятся конструкторские работы.

Звуковая установка AVAZ предназначена для двух задач: в первую очередь – передача звуковых сообщений на большую дальность направленным потоком; во вторую очередь – подавление масс людей нелетальным способом. Проще говоря, попавший под воздействие акустической атаки человек становится оглушенным, вплоть до временной потери слуха и сознания. Отмечается, что предельная громкость установки может достигать 153 дБ, что может привести не к самым благоприятным последствиям для людей ос слабым здоровьем.

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Более подробных тактико-технических характеристик дрона с «звуковой пушкой» пока не публикуется. Вероятнее всего, ASLAN станут использовать органы правопорядка Турции, если, конечно, аппарат пройдет все испытания. Также можно предположить, что с помощью установки AVAZ можно будет выкуривать засевших в укрытиях людей, без использования других спецсредств. Например, если группа вооруженных лиц захватит некое строение и будет удерживать его с неизвестными целями.