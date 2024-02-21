Еще в 2022 году Турция закупала подобный объем сразу у 30 стран.

Турция перестала закупать пшеницу у Чили, Венесуэлы, Бразилии и других стран Южной Америки и значительно увеличила ввоз из Российской Федерации. Импорт достиг девяти миллионов тонн. Закупки Турции у России увеличились на 1,4 раза, что эквивалентно 2,7 млрд. американских долларов.

Ранее Турция импортировала гораздо меньше по объёму. По сравнению с 2022-ым годом импорт вырос почти на 30% в 2023 году, достигнув 20 миллионов тонн, из которых большая часть, 9 миллионов тонн, привозят из Российской Федерации.

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В последние годы Турция стала основным покупателем пшеницы из России. Возможно, из всех стран лишь Египет пока что обгоняют Турцию по импорту из Российской Федерации. Стратегическое расположение Турции делает её удобным партнером для России в плане доставки. Кроме того, взаиморасчеты между странами проходят без проблем, что имеет важное значение для РФ.

Вместе с тем, Турция - лишь один из многих привлекательных рынков для российского зерна. Корбут, эксперт аграрного рынка, отмечает, что на данный момент Россия готова предложить его всем заинтересованным покупателям. Перспективные направления включают Египет, Марокко, Хорватию и практически все остальные страны Средиземноморского края, Саудовскую Аравию, а также Индонезию. Отсутствие ограничений связано с необходимостью учитывать логистику, ценовые предпочтения покупателей и конкурентную среду на рынке. При этом российский продукт успешно конкурирует по качеству.

Ранее Министерство с/х РФ отмечало увеличение темпов экспорта зерна. За период с 2022 по 2023 года было отправлено за рубеж около 60 миллион тонн зерна, в том числе около 47 миллион тонн пшеницы. После Турции в рейтинге импортеров российской пшеницы следовал Египет с объемом в 3,67 миллион тонн, а третье место занял Бангладеш с 2,5 миллион тонн.

Также было отмечено, что в первые полгода прошлого года (с 1 июля по 31 декабря) экспорт зерновых и зернобобовых из России увеличился на 19% по сравнению с предыдущим сезоном.