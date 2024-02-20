Об испытании сообщил сам Сбербанк.

Пресс-служба Сбера сообщила о том, что нейросеть GigaChat, разработанная компанией, смогла пройти выпускной экзамен и получить квалификацию врача. Экзамен искусственный интеллект сдал на четверку. Нейросеть смогла ответить на вопросы из билета НМИЦ им. В. А. Алмазова и пройти тест. Такой же экзамен сдают выпускники программы «Лечебное дело» после шести лет обучения по программе специалитета.

Искусственный интеллект смог ответить на 100 вопросов и получил итоговую оценку в 82% (порог – 70%). Затем нейросеть должна была ответить по билету, который состоял из трех различных ситуаций, которые могут встретиться в профессиональной деятельности. К каждой ситуации приводилось и несколько вопросов – к примеру, бот должен был поставить диагноз, рассказать о плане лечения или назначить пациенту определенные анализы.

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GigaChat обучался шесть месяцев. Специалисты предоставили искусственному интеллекту базу данных размером в 42 Гб – среди данных были учебные пособия, методические материалы, статьи научных работников и прочая информация, которую используют при обучении в медвузах Российской Федерации.

Представители Сбера заявляют, что в теории, опираясь на искусственный интеллект, можно создать программу для помощи врачу и пациенту. Специалисты НМИЦ им. В. А. Алмазова (Национальный медицинский исследовательский центр имени В. А. Алмазова) в этом году приступят к созданию прикладного инструмента, который можно будет использовать в больнице.

Стоит помнить: несмотря на успех искусственного интеллекта, все его советы и рекомендации нужно обсудить с врачом.