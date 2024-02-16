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g1tarist
Президент США заявил, что Израилю необходимо обеспечить безопасность мирных жителей города Рафах
Речь, конечно, идет про южный сектора газа.

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Уже более четырех месяцев идет очередной виток палестино-израильского конфликта и его завершение пока не маячит на горизонте. Недавнее временное затишье снова обернулось активными боевыми действиями на юге сектора Газа, где ЦАХАЛ пытается, как они выражаются, «подавить последний очаг сопротивления "ХАМАС". При этом Армия обороны Израиля не стесняется, как всегда, в использовании тяжелого вооружения. На этом фоне прозвучало заявление президента США Джо Байдена, который попросил Израиль обеспечить безопасность мирных жителей города Рафах, который штурмуется еврейской армией. Что самое интересное, данное заявление президент сделал после переговоров с королем Иордании Абдаллой 2.

Как всем прекрасно известно Армия обороны Израиля рассекла сектор Газа на две части, северную и южную, и сначала зачистила непосредственно центральный город анклава. После чего обратила свое внимание на южную половину и приступила к планомерному выдавливанию палестинской группировки ХАМАС. Сейчас основные действия ведутся около города Рафах в котором скопилось большое количество беженцев, бежавших из Газы и окрестностей. Примерно там скопился почти миллион гражданского «мирняка», который создает для израильтян определенные сложности.

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Но тут появляется заявление Байдена и израильскому правительству поневоле приходится с ним считаться, так как Израиль очень зависит от поставок из США. Президент Байден также озаботился и обеспокоился стремлением израильского правительства выдавить палестинцев из сектора Газа. По его мнению, это вопрос должен решаться другим методом и скорее всего Израилю придется действительно притушить свои стремления очистить анклав под собственные нужды.

#сша #хамас #цахал
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