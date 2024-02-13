Туристы из России первыми побывали в КНДР после вспышки короновируса.

Вчера в аэропорту Владивостока приземлился самолет из Пхеньяна, который доставил российских туристов. Это первая поездка любителей путешествий из РФ после пандемии, которая была объявлена по всему миру. Данную новость сообщил представитель информационного агентства ТАСС. Он также находился в числе посетивших КНДР. Российская делегация посетила места в Корейской республике с популярными достопримечательностями.

Туристы в составе девяноста восьми человек прилетели на территорию Приморья во Владивосток. Они пробыли в КНДР несколько дней и остались довольны поездкой. Им удалось не только отдохнуть на известном курорте Масикрен с горными лыжами, но и посетить некоторые достопримечательности страны. Туристы побывали на площади имени корейского правителя и посетили памятник воинам СССР, которые помогали в освобождении страны от врагов. В ходе прогулки удалось полюбоваться комплексом Мансудэ и огромной скульптурой под необычным названием «Идеи чучхе».

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Во время посещения Мангедеского школьного дворца гости послушали выступления корейских ребятишек, которые играли на разных музыкальных инструментах. Кроме этого делегатами и представителями Корее было проведено заседание, на котором было затронуто развитие туризма между двумя государствами.

По словам главы регионального департамента международного партнерства Алексея Старичкова между корейской и российской сторонами выстроились гуманитарные отношения, которым в плане развития можно дать наивысшую оценку. Россияне стали первыми, кто посетил территорию Кореи после вспышки коронавируса. Они единственные из иностранцев за последнее время, кто увидел в настоящей жизни «закрытое» государство для многих жителей планеты. Это была самая большая туристическая группа. Российские чиновники выразили благодарность за поездку и дальнейшее сотрудничество в сфере туризма своим коллегам из КНДР.

Следующее посещение КНДР россиянами скорее всего состоится в марте текущего года. Уже ведется подготовительная работа к визиту.



