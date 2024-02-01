Чтобы найти недостающие 300 тысяч снарядов для ВСУ до марта.

В прошлом 2023 году Евросоюз пообещал Украине поставить до марта настоящего года 1 миллион артиллерийских снарядов для нужд ВСУ. Однако, что-то пошло не так и обещанные снаряды так и не поступают на Украину. На этом фоне министр обороны Эстонии Ханно Певкур заявил, что странам Европы необходимо «поискать по сусекам» и найти недостающие боеприпасы. При этом эстонский чиновник не поделился своим мнением на тему, где именно нужно искать боеприпасы, но выдвинет данный вопрос на новом сборище министров обороны ЕС в Брюсселе.

Украинская армия испытывает серьезный дефицит артиллерийских снарядов и об этом говорят уже с октября прошлого года. Из обещанных Европой миллиона снарядов поставили около 600 тысяч, которые или уже использованы украинской армией или почти находятся в «незалежной». Ханно Певкур заявил, что ЕС необходимо откуда-то взять недостающую треть и как он выразился «может быть у кого-то завалялись лишние». Однако ЕС не откуда взять эти снаряды, так как на складах они закончились, производственные мощности работают на пределе, а шведский министр обороны рассказывает про очереди на закупку столь ценного ресурса. При этом не стоит забывать, что цена таких боеприпасов сильно возрастает, так как их производством занимаются частные компании, а они не играют в благотворительность и завышают цены.

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Страны Европы действительно хотели бы поставить Украине недостающие снаряды, но их склады показали дно. Дело дошло до того, что американцы покупают 155-мм боеприпасы у Греции, а те в тайне вывозят их со складов, что не нравится правым политикам. Еще одна надежда – это Япония, у Страны Восходящего Солнца осталось немало боеприпасов в арсеналах, но по законодательству они не могут передать их Украине напрямую. Там уже потихоньку начинает работать хитрая схема с продажей снарядов Великобритании, которая в свою очередь отправит их ВСУ.