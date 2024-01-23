Кличко считает, что Украина при Зеленском стала более автократичной.

Мэр украинской столицы и главный генератор странных изречений с умным видом Виталий Кличко снова дал интервью западной прессе и поделился своим мнением по поводу президента Зеленского и дальнейшей судьбы Украины. Со слов политики и бывшего боксера, выходит, что Зеленский превращает родину Виталия в автократию, а сам Владимир становится диктатором. Это очень сильно не нравится Кличко, и он активно делится своими мыслями со всем, до кого может дотянуться. На это раз эти кем-то стал журналист канадской газеты Globe and Mail, который взял у мэра Киева большое интервью.

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Мэр Киева и бывший спортсмен, прославившийся на политическом поприще за счет своих мудрых мыслей, Виталий Кличко высказался по поводу Зеленского в своем интервью канадскому изданию. Со слов чиновника выходит, что Зеленский полностью убрал из общественного эфира альтернативное мнение, которое критикует или банально расходится с официальной позицией. Это глубоко печалит Виталия, и он заявляет, что своими действиями Зеленский полностью нивелирует достижения майданов, превращая свободную Украину в автократическое государство. Также Кличко заявил, что свою позицию по этому поводу он довел до некоторых западных послов и те с ним согласились.

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Тут стоит отметить, что Кличко с какого-то момента стал одним из оппозиционеров Зеленского и по разным данным у них имеется конфликт интересов. Ситуация чем-то напоминает противостояние президента Украины и главкома ВСУ Виталия Залужного. Да и положение дел не меняется так как Зеленские не смог убрать ни главкома, ни мэра Киева. Хотя не раз проходили новости о попытках устранить Кличко из кресла использую в качестве повода плохое состояние столичных бомбоубежищ. В любом случае подобные заявления Виталия вряд ли к чему-то приведут, так как на них просто шикнут из Вашингтона и все успокоится.