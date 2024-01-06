Не хватает боеприпасов для мобильных ЗРК, которые охраняют Киев.

Пока главком ВСУ Валерий Залужный пытается протолкнуть новый законопроект по мобилизации, другой немаленький военный чин, а именно генерал Наев, рассказывает про проблемы с противовоздушной обороной столицы. Со слов командующего объединенными силами ВСУ, выходит, что украинская столица может в среднесрочной перспективе оказаться беззащитной перед угрозой со стороны русских дронов-камикадзе и все из-за жадности западных друзей, которые передают мало ПЗРК.

Командующий Наев поделился своим мнением по поводу обороны Киева от атак со стороны Вооруженных сил РФ. По его словам, выходит, что мобильные противовоздушные группы ВСУ, прикрывающие Мать городов русских, могут лишиться ПЗРК. И все по очень простой и банальной причине – атаки дронов участились и зенитные ракеты для комплексов тратятся слишком быстро и в больших количествах. Наев, утверждает, что при такой тенденции скоро они полностью кончатся и небо над столицей стане полностью доступным для русских сил. Также военачальник заявляет, что западным друзьям киевской власти необходимо поставлять больше зенитных ракет.

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Что интересно в заявлении Наева, что генерал не упоминает про ситуацию над другими городами Украины, которые также регулярно подвергаются русским налетам. Проще говоря все возможные ресурсы ПВО стянуты под столицу, а остальные города пусть живут, как могут и оперативно устраняют все последствия русских ударов. Что кстати и происходит на постоянной основе, так как наши дроны уже начали долетать не только до Одессы или Киева, но и до в, казалось бы, безопасный Львов. Кстати, Наев не упомянул проблемы с 35-мм зенитными снарядами для западных ЗСУ, что странно, ведь они также играют серьезную роль в ПВО Киева.