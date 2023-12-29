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g1tarist
Венгрия наложила «вето» на пакет долгосрочной помощи Украине в размере 50 миллиардов евро
В Евросоюзе рассматривают запасной план.

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Осенью 2023 года финансовая помощь Украине со стороны Соединенных Штатов начала резко уменьшаться и основное бремя поставок и финансирования перешло на Евросоюз. При этом в самом ЕС также не особо горят помогать американцам, передавая, по сути, безвозмездно миллиарды евро. Но несмотря на вроде как нежелание давать деньги на саммите в Брюсселе был поднят вопрос по долгосрочному финансированию киевской власти. Планировали выделить почти 50 миллиардов евро, но Венгрия в очередной раз не дала проекту появиться на свет, наложив право вето.

В рамках прошедшего недавно саммита в Брюсселе был поставлен на голосование вопрос о начале долгосрочного финансирования Украины. Для нужд киевской власти хотели передать 50 миллиардов евро, но как сообщает британское издание Financial Times глава венгерского правительства наложил вето на проект, и Украина остается без этих денег. Однако, как пишется в газете, представители Евросоюза все-таки хотят обойти упрямую Венгрию и передать Киеву почти 20 миллиардов евро в качестве краткосрочного пакета помощи. Будем применена схема, которую отработали в годы пандемии, когда целый ряд европейских стран голосовали против выделения денег.

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Напомним, что в течении последних двух лет Виктор Орбан регулярно блокирует часть проектов Евросоюза по оказанию помощи Украине. Также политик активно выступает против принятия страны в дружные ряды ЕС. В любом случае его возможности не бесконечны и, как мы знаем по новостям, ЕС регулярно передает деньги и промышленные товары киевской власти. Сам Орбан рассказывает, что новый вопрос про финансирование Киева будет теперь поднят только на следующем саммите в 2024 году.

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Тут стоит понимать, что Венгрия запросто может играть роль «несогласного», которую ей выделили главные страны Евросоюза. Теперь те могут ссылаться на венгров и говорить, что мы может и помогли бы, но вот они против, а мы все в ЕС равны. В любом случае, даже если 20 миллиардов поступят киевской власти, то это не планируемые раннее 50 млрд.

#украина #венгрия
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