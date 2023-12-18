С помощью новой системы подавления турбулентности.

Turbulence Solutions, компания из Австрии, разработала систему, которая способна противодействовать турбулентности. Проблема является актуальной – помимо дискомфорта во время воздушных путешествий, турбулентность также может влиять на качество изображений, получаемых с помощью спутников. Стоит отметить, что вследствие климатических преобразований ветра в атмосфере ускорились – зон турбулентности стало больше на 55%.

Идея австрийских исследователей заключается в перемещении датчиков перепада давления несколько дальше от самолета. Так программа успеет среагировать на зону еще до того, как непосредственно воздушное судно окажется в турбулентности. После расчетов было выяснено, что оптимальным вариантом является помещение штанг по 2,65 метра каждая на крылья самолета. Информация от датчиков может быть интерпретирована системами по-разному – соответственно, можно сделать вывод о гибкости метода.

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В 2021 году прошли экспериментальные полеты, испытывающие технологию. Тогда показатель надежности составил 62%. Сейчас же эта характеристика выросла уже до 80% - за сотую секунды система успевала компенсировать вертикальное ускорение до тридцати метров в секунду при условии движения на крейсерской скорости.

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Однако самым важным фактором является экономический момент. Имея в руках оружие против зон турбулентности, становятся возможными максимальная оптимизация и сокращение маршрута – опасные участки можно не облетать, а пролетать напрямик, не причиняя дискомфорта пассажирам. Топливо при таком движении будет расходоваться меньше на десятую часть. Отдельно стоит отметить возможность использования системы на БПЛА.