А не на поверхности других планет.

Джефф Безос высказался о будущем человечества за пределами Земли — и представил сценарий, который отличается от проекта его конкурента в космическом бизнесе Илона Маска.

Основатель Amazon и Blue Origin рассказал в подкасте Лекса Фридмана о том, как люди сначала будут жить на гигантских космических станциях, прежде чем поселятся на других планетах. Не упоминая Маска напрямую, он не поддержал его идею колонизации Марса. Два конкурента соперничают в космической индустрии. При этом, компания Безоса Amazon недавно объявила, что будет использовать ракеты Маска SpaceX.

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Видение Безоса заключается в том, что в отдаленном будущем Солнечную систему будут населять «триллион» людей. «Единственный способ достичь этой цели — построить гигантские космические станции», — сказал он в подкасте.

Безос предполагает, что люди будут получать ресурсы с других планет или Луны, чтобы сделать возможной жизнь в космических колониях. Он опирается на теорию О'Нила. Согласно концепции американского физика Джерарда О'Нила, колонии возникнут на базе естественного небесного тела и, в отличие от обычных космических станций, не только представляют собой отправную точку для исследований и космических путешествий, но и настоящее жизненное пространство.

Безос убежден в этой теории. Такие станции имеют множество преимуществ. Их можно вращать для достижения нормальной земной гравитации.

Большинство людей, добавил он, в любом случае хотели бы жить рядом с Землей – возможно, это отсылка к идее Маска о колонизации Марса, который неоднократно говорил о желании начать строительство населенных пунктов на Красной планете уже в 2050 году.

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Космические видения Безоса и Маска вызывают научную обеспокоенность. Ученые напоминают о гравитации на космических объектах и влияние космоса на иммунную систему человека. Безос объяснил в подкасте Фридмана, что в будущем люди будут иметь возможность перемещаться между космическими станциями и Землей и что колонизация космоса в конечном итоге является средством сохранения Земли.