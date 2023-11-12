Теперь можно погулять по Антарктиде не выезжая из дома.

Виртуальная реальность становится все более реалистичной и детализированной с каждым нововведением. Чтобы продвинуться в этой сфере еще дальше, ученые создали технологию, способную воссоздавать ощущение холода, при этом не меняя температуру кожи человека. Принцип заключается в сочетании холодного потока воздуха и света. С помощью этой функции виртуальная среда воспринимается действительно по-настоящему. Пользователь устройства может ощутить игровую среду еще ярче и точнее.

Несмотря на то, что отрасль виртуальной реальности постоянно разрабатывает новинки, дабы человек ощущал игровую сферу как настоящую, у нее есть некоторые проблемы. Воспроизвести тактильные ощущения и температурный режим гораздо сложнее, чем создать высококачественную картинку или записать аудиодорожку необходимого формата.

реклама

Ученые из Университета Цукубы в Японии (筑波大学, Tsukuba daigaku) совместно с исследователями из других университетов нашли решение, которое может перевернуть весь мир VR. Об этом сообщает издание IEEE Transactions on Haptics.

Основным инструментом, регулирующим тепловое восприятие организма, является кожа. Именно кожа ощущает тепло от солнечных лучей или холод от ветра. Реакция происходит мгновенно. Однако в том случае, если человек привык к одним источникам температуры, другие он может не воспринимать. Явление акклиматизации может стать серьезным препятствием при воссоздании необходимого температурного режима.

Чтобы обойти привычный путь восприятия холода и тепла, ученые решили применить метод с резкими скачками температуры. Когда чередуются холод и свет, человеку становится прохладно, однако сама по себе кожа температуру не меняет.

рекомендации Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы Дешевая АSUS RTX 4070 в Регарде i7 14700К подъехал в Регард ASUS 4060 Ti дешевле 50 тр Новый 14900K уже в продаже - смотри ЦЕНУ 4070 Ti MSI Gaming дешевле 100 тр i5 14600KF тоже поступил в продажу

Если воссоздавать тепло уже существующими методами, то оно может сохраняться еще в течение некоторого времени – своеобразный остаточный эффект. Этот факт является негативной характеристикой новой функции – слишком долгое погружение в виртуальную реальность. Учеными был проработан этот момент. В новом методе остаточного эффекта нет – можно, например, сразу из пустыни перенестись в Антарктику.