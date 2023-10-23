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g1tarist
Установка РЭБ «Аргус-Антифурия» стала еще эффективней благодаря функции автопеленга дронов
Причем функция теперь полностью автоматическая.

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Опыт проведения СВО показал военным не только необходимость использования дронов разных модификаций, но и эксплуатацию средств РЭБ для нейтрализации вражеских аппаратов. Так, на вооружении русской армии используется станция радиоэлектронной борьбы «Аргус-Антифурия». Но сегодня источник сообщил ТАСС об улучшении устройства, которое станет еще более эффективным.

ТАСС со ссылкой на источник внутри НПО «Кансай» пишет, что разработчики станции РЭБ «Аргус-Антифурия» смогли улучшить устройство, и теперь его станет проще эксплуатировать. Доработка заключается в добавлении функции автоматического пеленга вражеских дронов и подачи сигнала оператору. Ранее для обнаружения дрона оператору приходилось использовать дополнительные устройства, и эта новая функция значительно облегчи применение установки. Также источник сообщил, что модернизированные станции уже производятся серийно и идут на нужды военных в зоне СВО.

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Установка радиоэлектронной борьбы с дронами «Аргус-Антифурия» доказала свою эффективность. При массе всего в 18 кг, она позволяет развернуть ее в течении пяти минут и приступить к эксплуатации. При этом устройство способно работать не только от аккумуляторов, но и от обычной розетки. В случае необходимости комплекс устанавливается в кузов пикапа, и «Аргус-Антифурия» становится мобильной.

#сво #всу
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