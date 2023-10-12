Зеленский тоже ошибается. Вот и Франция снимает украинские флаги.

В феврале 2022 года многие западные и прозападные страны резко высказывались против СВО. В знак солидарности некоторые города, например во Франции, повесили на мэрии флаг «Незалежной». Некоторые страны пошли еще дальше и распихали желто-синее полотно везде, где только можно. Однако, как только Зеленский сделал неверный шаг, сразу пошли последствия. Так правительство французского города Вьена торжественно сняли украинский флаг со своей мэрии и тем самым высказали лидеру киевского режима свое веское «фи».

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Желто-синий флаг Украины гордо развивался над мэрией городка Вьена, возвышаясь над проходящими мимо гражданами. Все они видели его и понимали, как они сопереживают Украине, но в начале октября президент Зеленский поздравил президента Ильхама Алиева с возвращением территории Нагорного Карабаха. Это стало толчком, который заставил власти Вьена новым взглядом окинуть украинского лидера, и они поняли – Зеленский не наш! Франция традиционно поддерживала Армению и поэтому даже Макрон резко осудил азербайджанское правительство.

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В общем теперь нет флага «незалежной» в мирном Вьене, который так не любит войны. А Зеленскому надо быть аккуратнее со своими политическими высказываниями. Иначе сначала на западе поснимают флаги, а затем может решат снять самого Владимира. Из-за особого статуса Нагорного Карабаха возможно Зеленский решил провести аналогию с Донбассом. Все-таки территория Карабаха была нагло отбита армянами в результате первой войны и официально так никем и не признавалась за ними. А вот теперь Азербайджан вернул ее себе и все, кроме некоторых стран, благосклонно покивали действиям Алиева.