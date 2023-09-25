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Участники Венецианского фестиваля Присцилла, Память и Предчувствие будут представлены в России
Решение было принято сразу после кинофестиваля.

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Кинокомпания Сapella Film радует любителей авторского кино приятной новостью. После завершения 80-го Венецианского кинофестиваля, они объявили о том, что несколько фильмов, принимавших участие в этом  престижном киношном мероприятии, будут выпущены в российский прокат. Среди этих фильмов - «Присцилла» от Софии Копполы, «Память» с участием Джессики Честейн и Питера Скарсгаарда, а также «Предчувствие», в котором снялись Леа Сейду и Джордж Маккей. Очевидно, что прокатчик Сapella Film подготовил большой подарок для всех ценителей авторского кино.

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«Присцилла» - экранизация книги «Элвис и я» Присциллы Пресли и Сандры Хармон. Фильм показывает историю жизни Элвиса Пресли (Джейкоб Элорди) и его жены, рассказанную самой Присциллой. Молодую супругу короля рок-н-ролла воплотила Кейли Спейни, которая была награждена призом за лучшую женскую роль на Венецианском кинофестивале.


Режиссером и сценаристом фильма "Память" стал известный и уважаемый независимый режиссер Мишель Франко, известный своей работой над фильмом "Дочери Абриль". Главными героями фильма являются мужчина и женщина, которые стремятся установить отношения, несмотря на серьезные психологические травмы и неразрешимые проблемы с памятью. На последнем кинофестивале Сарсгаард был отмечен наградой в категории "Лучшая мужская роль".

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Фильм «Предчувствия» происходит в будущем, когда эмоции стали серьезной проблемой для людей. Основные персонажи, чтобы избавиться от негативных чувств, обращаются к инновационной технологии, которая позволяет им погружаться в свои прошлые жизни. Режиссером и соавтором сценария является французский кинематографист Бертран Бонелло, известный своей работой над фильмом «Сен-Лоран. Стиль — это я».

#кино #фильмы
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