Чем злокачественнее - тем эффективнее.

Ученые разработали отечественный метод лечения рака, который прошел клинические испытания и продемонстрировал свою эффективность в борьбе с неоперабельными опухолями. До сих пор основным методом лечения рака было полное удаление опухоли хирургическим путем. Однако у многих пациентов наблюдались рецидивы и появление скрытых метастазов. Лучевая и химиотерапия также используются при лечении рака, но они не являются достаточно целенаправленными методами.

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Опухоль – это измененные клетки, которые обладают способностью размножаться, не контролируя свою ауторегуляцию. Иммунная система обычно способна распознавать и уничтожать такие клетки, но в случае рака она недостаточно активна. Метастазы – это скрытые участки опухоли, которые могут распространяться по всему организму.

Бор-нейтронозахватная терапия основана на способности раковых клеток аккумулировать бор. Нейтроны, удаляемые из ядра лития в ходе реакции, проникают в раковую клетку и вызывают разрушение ее структуры. Благодаря этому терапия позволяет лечить раковые опухоли и метастазы, которые ранее были недоступны для других методов лечения.

Преимущества нового метода очевидны. Бор-нейтронозахватная терапия позволяет снизить риск повторения болезни и уничтожить даже скрытые метастазы. Она менее инвазивна по сравнению с хирургическим удалением опухоли и оказывает меньшее негативное воздействие на здоровые окружающие ткани. Кроме того, она не вызывает серьезных побочных эффектов, характерных для химиотерапии.

Бор-нейтронозахватная терапия является одной из наиболее перспективных направлений в лечении рака. В ближайшее время в клиническую практику будет внедрен новый ускоритель нейтронов отечественного производства. Его применение откроет новые возможности для лечения рака и улучшит прогноз пациентов, страдающих этим опасным заболеванием.



















