Под проверку попадают не только новые токены, но и уже размещенные.

За последние несколько месяцев биржа Binance столкнулась с регуляторными проблемами со стороны SEC и CFTC, а также отклонила обвинения в том, что резервы в биткоине продавались для поддержания цены BNB. Однако теперь биржа, похоже, обратила внимание на проекты, представленные на самой платформе.

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Портал The Block сообщил, что биржа обратилась к проектам, демонстрирующим низкую ликвидность из-за низкой торговой активности. Binance хотела узнать о проблемах этих проектов. Вопросы касались причин проблем с ликвидностью и связи этих проектов с так называемыми маркетмейкерами.

Наряду с этими был поднят вопрос о том, смогут ли проекты получать проценты, внося определенное количество токенов в процентную программу Binance. По имеющимся данным, этот шаг рекомендован регуляторами, при этом для этой меры будет зарезервировано от 1% до 5% токенов в обращении.

Представитель Binance объяснил, что эти переговоры в основном велись с небольшими проектами, страдающими от низкой ликвидности. Эта мера призвана предотвратить любые манипулирования рынком. Представитель Binance пояснил, что основная цель — помочь проектам с точки зрения ликвидности и стимулировать их предпринять рекомендованные шаги. Еще один способ снизить риск — интеграция с программой Binance Savings, где токены можно использовать в виде кредитного плеча или кредита. Это решение упрощает торговлю для пользователей и, следовательно, увеличивает ликвидность.