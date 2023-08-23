Одну из ведущих ролей сыграла звезда киновселенной Marvel.

Для любителей танцевальных баттлов и энергичной музыки компания по прокату «Экспонента» приготовила сюрприз в виде нового дублированного трейлера. Скоро в прокат выйдет четвертая часть молодежной ленты о танцах «Уличные танцы. Мировой уровень». Теперь история будет посвящена двум парням, решившим принять участие в серьезном конкурсе по брейк-дансу.

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В центре сюжета будут находиться Бенджи и Тиджей. Они сводные братья, которые абсолютно непохожи друг на друга. Один с бунтарским характером постоянно попадает в различные неприятности, другой – круглый отличник, который планирует каждое свое действие. Но есть одна вещь, которая их объединяет – страстная любовь к брейку. В один день их ссора перерастает в выяснение отношений на танцполе, свидетелем которого становится знаменитый тренер по танцам. Она решает пригласить талантливых братьев стать частью отборочных испытаний для командного участия в мировом соревновании. После этого у главных героев появляется невероятный шанс достигнуть своих целей, реализовать амбиции и доказать собственные умения. Вот только перед этим Бенджи и Тиджею придется переступить через личные обиды и стать верными товарищами не только на танцполе, но и в обычной жизни.





Над фильмом вновь работали известные режиссеры предыдущих частей «Уличные танцы 3D» и «Уличные танцы 2» - Макс Джива и Дания Пасквини. Известно, что на главные роли специально отбирались актеры с высокими хореографическими навыками. Основной список исполнителей состоит из Карам Сингх, Эмили Кэри, Келвина Кларка, Лусианы Мсамати. Также на одну из ролей была приглашена звезда, снявшаяся в фильме киновселенной Marvel, Ханна Джон-Кэеймен.

Зажигательный фильм «Уличные танцы. Мировой уровень» появится в российских кинотеатрах 19 октября 2023 года.