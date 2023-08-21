Также появились постеры 12 сезона.

Представители кабельного канала FX недавно озвучили дату премьеры очередной «Американской истории ужасов». Первые серии хоррора можно ожидать 20 сентября. Телесеть также представила 2 постера с изображением Ким Кардашьян, Эммы Робертс и огромного паука, который ассоциируется с женским началом.

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Двенадцатый сезон аналогично предшественникам будет представлен в 2-х частях. На текущий момент нет достоверной информации, каким образом будут поделены серии. У нового сезона уже имеется название Delicate, что в переводе звучит как «Деликатный».

Основой для создания сценария выступил роман писателя Даниэля Валентайна под названием «Деликатное состояние». Снятый в жанре триллера проект предполагает наличие феминистского переосмысления легендарного бестселлера «Ребенок Розмари» писателя Романа Поланского.

События оригинального источника крутятся вокруг актрисы Анны Олкотт. Женщина мечтает забеременеть, но из-за проблем со здоровьем ей не удается зачать ребенка. Она готова использовать любые средства, чтобы почувствовать радость материнства. У нее имеется твердая уверенность, что виновниками всех ее бед выступают темные силы. Странная фигура пытается прервать процесс вынашивания плода, используя для достижения поставленной цели различные средства. Врачи сообщают женщине о произошедшем выкидыше, но пациентка отказывается верить таким словам.

Будущая мать ощущает внутри себя растущего младенца, а вскоре вокруг начинает твориться нечто странное. Внутренняя интуиция заставляет заподозрить, что в утробе находится далеко не обычный ребенок и впереди ожидается нечто ужасное.

Хэлли Фейффер выступил в роли шоураннера проекта, а ранее он принимал участие в «Американской истории преступлений. В актерском звездном составе можно будет увидеть Закари Куинто и Кару Делевинь.