Много лет эта машина считалась неуязвимой к взломам.

Компания IOActive, занимающаяся исследованием диджитал-безопасности, отмечает, что система Deckmate, которую считают непробиваемой и неуязвимой, может быть сломана. Теперь хакеры могут знать, какие карты достанутся оппонентам – это дает бесспорное преимущество и власть над честными игроками.

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Компания решила провести расследование после громкого происшествия в одном из игорных заведений. Один из новичков, имея на руках слабые карты, удивительно для всех смог обыграть оппонентов. Несмотря на то, что эксперты непосредственно самого казино не смогли найти проблему, эксперты по информационной безопасности считают, что произошел взлом системы тасовки. Deckmate, как оказалось, легко взломать с помощью USB-порта, подключив через него дополнительный гаджет. Скорее всего, шулер сделал это искусно и незаметно для остальных, проявив актерский талант и хитрость.

Чтобы убедиться в своей гипотезе, специалисты решили воспроизвести те же действия в лабораторных условиях. У них получилось – они подключили микрокомпьютер Raspberry Pi к машине, изменили ее код и получили необходимую информацию на телефон по Bluetooth.

Полный контроль над системой тасовки может обернуться катастрофой – так, возможно сделать так, что машина не будет тасовать карты. Шулер-профессионал сможет обернуть ситуацию в свою пользу даже в таком случае. Тем не менее, непосредственно компания Deckmate утверждает, что ни одно устройство не было взломано. Хотя такое событие тяжело зафиксировать – поэтому вполне вероятно, что представители компании ошибаются.