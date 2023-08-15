В этой части герои смогут совершенствоваться в своей профессии.

Летняя игровая выставка была насыщена анонсами и трейлерами от множества игровых студий. Одним из важных событий стало анонсирование THQ Nordic игры Titan Quest 2. Игра обрела множество поклонников, став культовой, а анонс продолжения принес фанатам радостную новость. Представители студии не раскрыли сроки релиза игры.

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Анонс сопровождался показом CGI-ролика, демонстрирующего сюжетную линию и некоторые вставки из игры. Из ролика можно выделить некоторые ключевые моменты. Titan Quest 2 станет ролевой игрой, действия которой происходят в среде греческой мифологии. Главным антагонистом игры станет богиня мести Неземида, которая будет руководить всеми монстрами, встречающимися главному персонажу на протяжении всей игры. По сюжету, Неземида теряет над собой контроль, разрушает нити судьбы. Кто только не пытался ей противостоять - она уничтожила всех противников своей безумной воле.

Одной из ключевых особенностей Titan Quest 2 - огромное количество опций для создания персонажа. Герой может получить одну или несколько профессий. Игра насыщена улучшением навыков и характеристик героя, прокачкой оружия самыми разнообразными способами. Обычное оружие можно улучшить до легендарного. Как и любая РПГ, Titan Quest насыщена множеством пасхалок и секретами, позволяющими уже в начале игры улучшить оружие до высокого уровня.





Игра выйдет для платформ, Xbox Series X/S ПК и PS5. Анонс прошел без объявления главного - даты релиза. К сожалению фанатам остается только гадать дату релиза или надеяться на инсайдеров.