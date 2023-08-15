Конечно, это всё слухи, но они тоже иногда оказываются правдой.

Один из самых активных пользователей с ником Bac736 похоже всерьез занялся утечками информации в игровой индустрии. Этот пользователь не делает ложных или провокационных заявлений. Его прошлые утечки информации подтвердились. Простым примером может стать предсказание о появление Рептилии и Хавика. Bac736 не смог подтвердить свою новость убедительными аргументами. Однако навести шумиху в среде фанатов ему удалось.

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По словам Вас736, новым персонажем станет боец земного царства по имени Суджинко, который присутствовал в Mortal Kombat Armaggedon и Deception. Ключевая способность Суджинко - копирование приемов и коронных приемов других бойцов. Это значит, что ему доступны ключевые возможности всех бойцов игры. Он способен использовать такие мощные приемы, как бросок гарпуна у Скорпиона, заморозку у Саб-Зиро и полет у Рейдена. Такая особенность делает из Суджинко самого универсального бойца на арене смерти.

Сами же разработчики игры пока не подтверждают появление Суджинко. Возможно это умалчивается для публикации тизера под особый случай. На данный момет эту информацию рассматривают в качестве слуха, так как разработчики не давали никакого повода для серьезного разговора.

Релиз Mortal Kombat 1 запланирован на 19 сентября и будет доступен на PC, PS5, Xbox Series X/S и Nintendo Switch.