Кроме того, объяснил концовку фильма "Человек паук: нет пути домой".

Культовый персонаж – «Человек-паук» снова оказывается в центре внимания. О том, что его ожидает, когда и при каких условиях ждать продолжение приключений. Рассказал актер Э. Гарфилд. Актер рассказал о том, что происходило с его персонажем после финальной версии фильма.

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Знаменитость заявила, что у Человека-паука в его исполнении и прочих версий супергероя имеется бесконечный потенциал. В интервью официальному артбуку фильма актер рассказал, что история действующих персонажей стремительно развивается тогда, когда камеры выключены.

«Их история нескончаема независимо от того, ведутся съемки или нет. Где-то во вселенной что-то происходит. Поэтому у персонажа в моем исполнении и прочих его воплощений имеется нескончаемый потенциал».

Гарфилд рассказал о собственном видении происходящего с Человеком-пауком после завершения съемочного процесса:

«Происходящее отразилось на жизни главного персонажа. По возвращению домой он понимал, что у него есть родственники и последователи. Он возвращается с желанием следовать собственной миссии, призванию, не сворачивать с намеченного пути, который поможет достигнуть поставленных целей. После поимки Эм-Джея он даровал себе прощение за ужасное происшествие, которое не смог избежать в мире. Если бы он не оказался в измерении другого Питера, то не исключатся, что Эм-Джея ждала бы участь Гвена. Его присутствие стало переломным в ситуации. Мне кажется, что это путешествие привнесло в его жизнь множество потрясающих идей о существовании космического мира, теории струн и многомерности пространства».





До этого Гарфилд рассказал, что он открыт к предложениям сниматься в роли Человека-паука, но только в случае, если его возвращению будет предшествовать что-то «уникальное и особенное» для действующего персонажа, зрительской аудитории.