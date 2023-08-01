К тому же еще и является аккумулятором энергии.

Китайские ученые проделали удивительную работу, которая обещает перевернуть представление о стекле и его возможностях. Они разработали умное стекло, которое может самостоятельно регулировать свою прозрачность в зависимости от условий освещения, и что удивительнее всего - способно генерировать и хранить энергию!

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Исследователи из Хэнаньского университета объединили в прототипе солнечную генерацию на основе кестерита (CZTSSe) и электрохромное стекло на основе биметаллического оксида никеля-кобальта (NiCoO2). Такое стекло может автоматически регулировать уровень пропускания солнечного излучения, обеспечивая комфортное освещение в помещении в течение всего дня. Это не только снизит электропотребление, но и создаст оптимальные условия для работы и отдыха.

Однако самое удивительное в технологии этого стекла - его способность генерировать и хранить энергию. За счет фотоэлектрических элементов, интегрированных в стекло, оно будет способно генерировать электричество из солнечных лучей и сохранять его для последующего использования. Это значит, что здания будут получать дополнительную энергию непосредственно из своих окон!

Ученые отмечают, что основной задачей было создание умных стекол, доступных для массового производства. Минерал кестерита, использованный в этой технологии, широко распространен и легко синтезируется из доступных химических элементов, что позволяет рассчитывать на его успешное внедрение на рынке.

Это открытие может стать настоящей революцией в строительной и энергетической отраслях. Здания будущего могут обладать интеллектуальными и энергоэффективными окнами, что сделает их более устойчивыми к изменениям климата и позволит снизить нагрузку на энергетические системы.

Хотя массовое производство этого умного стекла еще предстоит отработать, перспективы его использования крайне обнадеживают. В ближайшем будущем мы можем ожидать видеть первые здания с этой технологией, которые станут своеобразным символом новой экологически устойчивой эпохи в строительстве.



