Ученые из Перми из смеси нефтешламов – отходов после переработки нефти и крошки из переработанных старых шин создали дешевое топливо для цементных печей

Совместная разработка ученых из Пермского политехнического института и Пермского государственного национального исследовательского университета решила не только проблему утилизации нефтеотходов, но и позволила создать новый продукт. Об этом сообщили в журнале «Нефтяное хозяйство».

Новая технология не требует больших затрат, она максимально простая, но эффективная. Нефтешламы, смешанные с резиновой крошкой из переработанных шин, выдерживаются сутки при температуре 65 градусов. Резиновая крошка в этой технологии выступает адсорбентом, впитывающим в себя нефтепродукты и воду. В результате получается новый продукт, более 60% массы которого составляют горючие компоненты, в том числе, резины, а остальная часть – вода.

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Полученное топливо потому больше всего подходит для использования в печах, где производится цемент, что в них и сырье, и топливо загружаются в одну емкость. Благодаря этому продукты сгорания крошки не придется утилизировать, поскольку они становятся частью цементной смеси.