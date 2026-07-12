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kosmos_news
BBC: Зеркала и аквариумы могут создавать помехи для Wi-Fi-соединения
Обычные предметы в домах могут ослаблять или отклонять сигналы Wi-Fi, сообщает BBC со ссылкой на профессора Алекса Хилла.
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Инженер и разработчик Алекс Хиллс недавно объяснил BBC, что может нарушать беспроводное соединение в домах. По его словам, например, микроволновки, которые используются для разогрева пищи, могут создавать помехи для Wi-Fi.

Изображение: нейросеть qwen

Это происходит потому, что, как и большинство методов беспроводной передачи данных, передача Wi-Fi осуществляется посредством радиоволн. Многие сети Wi-Fi и Bluetooth используют диапазон 2,4 ГГц — ту же частоту, на которой работают микроволновые печи. Впрочем, сегодня многие сети Wi-Fi также поддерживают диапазон 5 ГГц или даже 6 ГГц, что значительно снижает помехи от микроволнового излучения.

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Аквариумы также могут влиять на беспроводное соединение.

«Радиосигнал естественным образом ослабевает с увеличением расстояния», — говорит Хиллс.

По его словам, «сигнал иногда проникает сквозь объект, который его ослабляет». Хиллс называет это «затенением». Именно это происходит, когда в гостиной стоит аквариум с водой. Молекулы воды в аквариуме ослабляют сигналы.

В то время как аквариумы могут «поглощать» сигналы, с зеркалами происходит нечто иное. Как и световые лучи, они также отражают сигналы Wi-Fi, потому что радиоволны — как и видимый свет — принадлежат к электромагнитному спектру. Это также относится к отражающим поверхностям, таким как телевизоры. Если часто возникают проблемы с Wi-Fi, стоит проверить наличие поблизости с роутером зеркал или других отражающих поверхностей, которые могут создавать помехи сигналу.

Помимо радиоволн, использующих аналогичную частоту, помех от других сигналов и отражающих поверхностей, существуют и другие факторы, влияющие на Wi-Fi. К ним относится высокая загруженность сети, когда множество устройств одновременно используют одни и те же каналы.

#технологии #техника #интернет #wi-fi #беспроводная связь
Источник: bbc.com
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