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ПТ: Импортозамещённая электроника не пользуется спросом у российских компаний
Производители назвали главные причины: малый спрос, долгие поставки и высокая цена, сообщает ресурс «Первый технический» (ПТ).
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Рынок российской микроэлектроники оценивается в 240–407 млрд рублей. Страна в настоящее время только начинает развивать сектор отечественной микроэлектроники, поэтому переход на импортозамещённые компоненты испытывает определенные трудности. Как сообщили порталу «Первый технический» (ПТ) некоторые представители производителей микроэлектроники, заказов на российскую продукцию пока мало.
Изображение: нейросеть qwen

Ведущий отечественный разработчик и производитель микроэлектроники ГК «Элемент» считает, что переход компаний на российскую электронику затруднен из-за низкого спроса, высоких цен и долгих поставок. Речь идет о проблеме с переходом на отечественную ЭКБ в рамках транспортной отрасли, уточняется в пресс-релизе.

При этом, как стало известно накануне, качество отечественной продукции не уступает зарубежным аналогом. Так, разработчик процессоров и электроники «Байкал Электроникс» наладил серийный выпуск Baikal U. Микроконтроллер, один из ключевых продуктов микроэлектроники, теперь выпускается серийно и превзошел по производительности зарубежные аналоги более чем на 50%.

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Большинство производителей техники — основные заказчиков микроэлектроники — испытывают потребности только в 20–40 тыс. компонентов в год. Компании из машиностроительной отрасли не делают заказы на микроэлектронику, хотя поставщики в состоянии обеспечить серийные поставки в течение следующих 15–25 лет.

Отмечается, что производителей микроэлектроники поддерживает государство. В рамках реализации соответствующих программ с середины июля могут быть приняты поправки к стандартам локализации. Некоторые стимулирующие к импортозамещению меры уже были приняты, и с 2026 года производители автомобилей в России могут лишиться господдержки, если не будут использовать отечественную электронику.

Представители отрасли признают, что в свою очередь сам российский бизнес пока не стимулирует производство микроэлектроники в стране. Входящие в структуру ГК «Элемент» подразделения недавно разработали новую линейку микросхем и контроллеров для автомобилей. Однако компании не проявили большого интереса к компонентам. Причина всё та же — длинные сроки поставок и высокая стоимость продукции.

#россия #электроника #импортозамещение #микроэлектроника #микроконтроллер
Источник: www1.ru
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