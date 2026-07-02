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kosmos_news
Правительство США планирует создать работающий квантовый компьютер к 2028 году
США планируют построить национальный центр квантовых суперкомпьютеров, а искусственный интеллект рассматривается как ключевой компонент этого проекта.
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Согласно отчету New Scientist, правительство США поставило перед собой амбициозные цели в области квантовых вычислений. Усилия и исследования в этой области будут активизированы, как объявило Министерство энергетики страны. Для обеспечения работоспособности квантовых компьютеров к 2028 году будет объявлен конкурс для исследователей и построен национальный центр квантовых суперкомпьютеров.
Изображение: нейросеть qwen

Цель состоит в том, чтобы к 2028 году преодолеть самые большие препятствия в области квантовых вычислений. К тому времени должно стать возможным создание более отказоустойчивых и крупных квантовых компьютеров. В Министерстве энергетики заявили, что прогресс в этой области дает основания для оптимизма в отношении того, что проблемы могут быть решены в течение следующих двух лет. Например, в создании отдельных кубитов или в разработке алгоритмов, которые квантовые компьютеры смогут использовать для обнаружения и исправления собственных ошибок.

Искусственный интеллект рассматривается как ключевой компонент. Он призван помочь исследователям квантовых систем более эффективно выполнять свои проекты и содействовать мониторингу нового поколения компьютеров. Инициатива Министерства энергетики появилась после того, как правительство США инвестировало 2 миллиарда долларов в американские компании, разрабатывающие квантовые компьютеры.

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Помимо разработки новых суперкомпьютеров, Министерство энергетики США также хочет ускорить дальнейшее развитие квантовых датчиков, которые уже есть на рынке и, как ожидается, будут использоваться такими организациями, как NASA.

Удастся ли Министерству энергетики США добиться успеха в реализации своих амбициозных планов, остается неясным. Действительно пригодные для использования устройства должны быть в сотни и тысячи раз больше, чтобы соответствовать планам правительства США. С увеличением размера возрастает и сложность производства и эксплуатации.

Пробелы в цепочках поставок также могут сорвать планы: квантовые компьютеры требуют определенных сырьевых материалов, которых доступны лишь в очень ограниченных количествах. Один из примеров — гелий-3, необходимый для охлаждения квантовых компьютеров.

#сша #технологии #искусственный интеллект #квантовый компьютер
Источник: newscientist.com
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