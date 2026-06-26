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kosmos_news
Период обновления Windows 10 для домашних компьютеров продлён до октября 2027 года
Пользователи смогут продолжать загружать обновления, связанные с безопасностью, и после октября 2026 года через так называемую программу «Расширенные обновления безопасности» (ESU).
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После октября поддержка операционной системы Windows 10 официально закончится, к тому же, ОС уже довольно долго не получала новых функций. В рамках так называемой программы Extended Security Updates («Расширенные обновления безопасности», ESU) пользователи могут продолжать получать обновления, связанные с безопасностью и, вопреки изначальным планам, доступ к ним останется бесплатным. Единственное требование – компьютер просто должен быть привязан к учетной записи Microsoft. Первоначально планировалось, что эта расширенная поддержка закончится в октябре 2026 года.
Изображение: нейросеть qwen

Теперь же Microsoft сообщила, что программа ESU будет действовать до 12 октября 2027 года. Объявление относится конкретно к домашним пользователям. Разработчик предоставляет им больше времени для подготовки к обновлению до ПК с Windows 11. По словам ресурса chip.de, пользователям, уже зарегистрированным в программе ESU, ничего делать не нужно. Они будут продолжать получать обновления автоматически. Все остальные могут зарегистрироваться.

В последние месяцы Windows 11 подвергалась критике со стороны пользователей. Они считали, что компания переборщила с интеграцией функций ИИ. Впоследствии Microsoft объявила об улучшениях. Ситуацию усугубляет тот факт, что, хотя обновления Windows 11 устраняют уязвимости безопасности, они часто также вызывают проблемы с компьютерами. Связаны ли эти обстоятельства с продлением программы ESU, пока не доказано.

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Хотя доля Windows 10 значительно снизилась за год, по данным Statscounter, система по-прежнему была установлена более чем на четверти (26%) всех компьютеров с Windows, зарегистрированных в сервисе в мае 2026 года:

За тот же период предыдущего года этот показатель составлял 53,2 процента. В настоящее время доля Windows 11 на рынке составляет более 70 процентов.

#microsoft #windows 11 #windows 10 #компьютеры #обновление #пк
Источник: blogs.windows.com
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