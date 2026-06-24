Член Общественного совета «Роскосмоса» Игорь Маринин уверен в реализации проекта Российской орбитальной станции (РОС), в то время как NASA переориентирует все государственные средства на освоение Луны.

Российский пилотируемый космический комплекс в настоящее время создается для обеспечения постоянного присутствия страны в околоземном пространстве после вывода из эксплуатации Международной космической станции (МКС). Член Общественного совета «Роскосмоса» и академик Российской академии космонавтики им. Циолковского (РАКЦ) Игорь Маринин в разговоре с изданием «Свободная Пресса» рассказал о реализации проекта Российской орбитальной станции (РОС). По его мнению, специалисты «Роскосмоса» успеют ее сделать, пока эксплуатируется МКС.

Изображение: нейросеть qwen

Эксперт пояснил, что длительность эксплуатации МКС зависит от состояния установленных на объекте модулей, первый из которых был выведен на орбиту еще в 1998 году. Он сделан в России, но за счет финансирования США, которые им и владеют. Второй модуль тоже американский, а третий — «Звезда» — российский. В нем в последнее время наблюдались утечки, однако их оперативно устраняли. Игорь Маринин полагает, что МКС при должном уровне обслуживания просуществует «и до 2028 года, и до 2030-го, и даже дольше».

РОС в свою очередь будет собираться в стыковке с МКС, поэтому времени на реализацию проекта вполне достаточно — минимум два года. Эксперт уверен, что Россия успеет все сделать при условии, что планы не поменяются. Представитель «Роскосмоса» не исключил, что может произойти нечто неожиданное. Тогда полеты на МКС придется прекратить, однако и в этом случае РОС смогут собрать — уже автономно от международной станции.

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В любом случае каждые пару лет международная комиссия анализирует ситуацию на МКС и принимает решение о дальнейших действиях. На данный момент решение известно — эксплуатировать комплекс до 2028 года.

Игорь Маринин также подтвердил, что РОС в настоящее время планируется строить на той же орбите, где и МКС. После стыковки с элементами МКС новая станция отделится, при этом она заберет с собой российский научный модуль. Он самый новый и еще не выработал свой ресурс, объясняет учёный.

Что касается присутствия американцев на околоземной орбите после окончания срока службы МКС, то Маринин напоминает: «NASA переориентирует все ресурсы на освоение Луны». США решили сразу строить лунную базу, а не ограничиваться околоземным пространством. Впрочем, добавляет эксперт, есть множество частных космических компаний, которые проявляют интерес и к околоземным станциям.