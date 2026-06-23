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kosmos_news
Honor анонсировала запуск X80 Pro Max с аккумулятором на 11 000 мАч
Китайская компания, в отличие от конкурентов, делает ставку не на ИИ-функции — X80 Pro Max имеет батарею большей емкости, чем почти все смартфоны и большинство планшетов.
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Компания Honor анонсировала запуск X80 Pro Max с батареей емкостью целых 11 000 мАч на китайском рынке. Батарея является самой примечательной особенностью этого смартфона, поскольку большинство современных телефонов имеют ёмкость около 5000–6000 мАч. Honor почти удвоила этот показатель, сохранив при этом удивительно компактный дизайн.


Фото: Honor

X80 Pro Max весит 203 грамма и имеет толщину 8,08 мм. Для сравнения, iPhone 17 Pro Max весит примерно 232 грамма и имеет толщину 8,75 мм, при этом его ёмкость батареи составляет всего 4823 мАч. Таким образом, Honor демонстрирует, что батарея емкостью более 10 000 мАч не обязательно означает наличие громоздкого корпуса.

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Большая батарея поддерживает быструю проводную зарядку мощностью 90 Вт. Смартфон также может заряжать другие устройства благодаря функции обратной проводной зарядки мощностью 27 Вт. В результате устройство может выступать в качестве аварийного источника питания для наушников, умных часов или даже другого телефона.

Что касается других характеристик, Honor сосредоточилась на решениях, типичных для более дешевого сегмента. На передней панели расположен 6,8-дюймовый AMOLED-экран с разрешением 2788 x 1280 пикселей и частотой обновления 120 Гц. Производитель заявляет о пиковой яркости до 10 000 нит.

Производительность обеспечивается процессором Snapdragon 6 Gen 5. Смартфон будет доступен с 8 или 12 ГБ оперативной памяти и 128, 256 или 512 ГБ встроенной памяти. Устройство работает под управлением Android 16 с MagicOS 10.

Honor использует одну 50-мегапиксельную основную камеру с оптической стабилизацией изображения. Фронтальная камера предназначена для селфи и видеозвонков. Производитель сертифицировал устройство по стандартам водостойкости IP68, IP69 и IP69K. Также имеется сертификат SGS Gold Label, подтверждающий устойчивость к падениям.

Honor X80 Pro Max доступен в Китае в нескольких цветовых вариантах. Цена базовой конфигурации с 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной памяти составляет 1999 юаней, или примерно 21 800 рублей. Самый дорогой вариант с 12 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ встроенной памяти стоит 2799 юаней, или примерно 30 600 рублей.

Пока неизвестно, будет ли смартфон выпущен в России. Но если это произойдёт, Honor X80 Pro Max станет интересным вариантом для тех, кто не предъявляет высоких требований к смартфону и при выборе устройства действует по принципу: «главное, чтобы приложения работали и батарея держала заряд».

#смартфон #honor #x80 pro max
Источник: honor.com
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