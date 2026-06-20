Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
kosmos_news
Исследователи создают центр обработки данных с использованием 2000 старых смартфонов
В борьбе с электронными отходами исследователи Google продемонстрировали, как можно повторно использовать старые смартфоны — тысячи устройств Pixel превращаются в небольшой ЦОД.
реклама

Каждый год, только в ЕС люди выкидывают миллионы тонн старых планшетов, смартфонов и других устройств. И это несмотря на то, что многие из этих устройств теоретически всё ещё работают или, по крайней мере, содержат ценные элементы. Исследователи из Калифорнийского университета в Сан-Диего совместно с Google Research показали способ сокращения электронных отходов. В то же время старые, но функциональные устройства получают новое назначение.
Изображение: нейросеть qwen

Исследователи получили от Google 2000 старых смартфонов Pixel. Эти устройства должны объединиться в небольшой центр обработки данных для выполнения серверных задач. Однако простого соединения смартфонов оказалось недостаточно. Сначала необходимо было извлечь материнские платы из всех устройств. Затем их расположили группами по 25-50 штук.

Чтобы системные платы старых смартфонов Pixel могли взаимодействовать друг с другом без помех и объединять свои вычислительные мощности, с них была удалена операционная система Android. Исследователи установили Linux. Помимо улучшения удобства использования, это имело полезный побочный эффект для небольшого ЦОД.

реклама

Android имеет несколько мер безопасности и функций, которые могут препятствовать этому проекту. К ним относится «Low Memory Killer», который ограничивает использование ресурсоемких приложений. Поскольку материнские платы в кластере рассчитаны на высокую производительность в течение длительного времени, эта функция препятствовала бы проекту.

Первоначальные тесты показали, что даже небольшое количество смартфонов Pixel способно обрабатывать серверные задачи. Кластер использовался в университете для предоставления облачных приложений нескольким студентам одновременно. Даже это небольшое количество устройств может обеспечить необходимую вычислительную мощность для более чем 75 студентов. Все 2000 устройств будут установлены в качестве серверов.

Этого недостаточно для работы гигантского центра обработки данных для приложений ИИ или аналогичных ресурсоемких задач. Однако, как подчеркивает Google, это решение может использоваться для небольших компаний, государственных учреждений или образовательных организаций. По данным университета, такая установка обошлась «лишь в небольшую часть обычных затрат», которые потребовались бы для аналогичных серверных решений.

#смартфон #google #pixel #цод #центр обработки данных
Источник: research.google
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Регенерация у людей возможна — ученые активировали скрытый механизм
Эксперт сравнил разницу в fps на RTX 5060 между PCIe версий 5.0, 4.0 и 3.0 в современных играх
Заслуженный пилот СССР: Российский самолёт МС-21 теоретически лучше Boeing и Airbus
Бывший пилот Airbus: Российскому самолёту МС-21 нужно 20 лет для доведения до серийного уровня
УЗГА: Российско-белорусский самолёт ЛМС-192 «Освей» задействуют для задач государственной авиации
SK Hynix объявила о поставках памяти HBM4E крупным заказчикам
ИИ-компания Midjourney разрабатывает ультразвуковой медицинский сканер как альтернативу МРТ
Киберпанк-шутер No Law с тысячами NPC впечатляет графикой уровня Cyberpunk 2077
Rockstar предложила бесплатное обновление для версий GTA 5 на PS5 и Xbox Series X/S
Издание Yanko Design назвало Vision Timeless одним из самых крутых концептов Mercedes всех времен
Открытое бета‑тестирование MMO Once Human стартовало на консолях
Австралийская компания Qantas представила самолёт Airbus A350 для сверхдальних рейсов
Самолёт ЛМС-192 «Освей» будет выполнять задачи государственной авиации
Rockstar Games объявила дату старта предзаказов Grand Theft Auto VI и представила обложку
Собранный из Lego полноразмерный управляемый Koenigsegg весом 1,8 тонны разогнался до 111 км/ч
Исследование: Луна может хранить следы исчезнувших инопланетных цивилизаций
Bosch выплатит $36 млн США из-за поставок сенсоров Китаю
Новый Outlook получил оффлайн‑вложения, однако полноценный режим без интернета не обеспечен
Новый SSD Sandisk для PS5 оказался дороже четырёх консолей PlayStation 5
В Сети появились качественные фотографии автомобилей Volga в дилерских автосалонах

Популярные статьи

«Властелины вселенной», «Очень страшное кино»: обзор новых фильмов (раньше точно было лучше)
Ждать ли геймерам GeForce RTX 5000 SUPER или покупать видеокарту летом 2026 года
Hoco HB26: краткий обзор USB-хаба
Обзор телевизора TCL 75P7L: основа для домашнего кинотеатра и игрового центра в 2026 году
Обзор телевизора Hisense 65E7S PRO
От гейминга к ИИ – почему NVIDIA больше не дает двукратного прироста производительности видеокарт
Руководство PlayStation скупило весь попкорн в округе – в Xbox продолжается управленческий хаос
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter