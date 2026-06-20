В борьбе с электронными отходами исследователи Google продемонстрировали, как можно повторно использовать старые смартфоны — тысячи устройств Pixel превращаются в небольшой ЦОД.

Каждый год, только в ЕС люди выкидывают миллионы тонн старых планшетов, смартфонов и других устройств. И это несмотря на то, что многие из этих устройств теоретически всё ещё работают или, по крайней мере, содержат ценные элементы. Исследователи из Калифорнийского университета в Сан-Диего совместно с Google Research показали способ сокращения электронных отходов. В то же время старые, но функциональные устройства получают новое назначение.

Изображение: нейросеть qwen

Исследователи получили от Google 2000 старых смартфонов Pixel. Эти устройства должны объединиться в небольшой центр обработки данных для выполнения серверных задач. Однако простого соединения смартфонов оказалось недостаточно. Сначала необходимо было извлечь материнские платы из всех устройств. Затем их расположили группами по 25-50 штук.

Чтобы системные платы старых смартфонов Pixel могли взаимодействовать друг с другом без помех и объединять свои вычислительные мощности, с них была удалена операционная система Android. Исследователи установили Linux. Помимо улучшения удобства использования, это имело полезный побочный эффект для небольшого ЦОД.

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Android имеет несколько мер безопасности и функций, которые могут препятствовать этому проекту. К ним относится «Low Memory Killer», который ограничивает использование ресурсоемких приложений. Поскольку материнские платы в кластере рассчитаны на высокую производительность в течение длительного времени, эта функция препятствовала бы проекту.

Первоначальные тесты показали, что даже небольшое количество смартфонов Pixel способно обрабатывать серверные задачи. Кластер использовался в университете для предоставления облачных приложений нескольким студентам одновременно. Даже это небольшое количество устройств может обеспечить необходимую вычислительную мощность для более чем 75 студентов. Все 2000 устройств будут установлены в качестве серверов.

Этого недостаточно для работы гигантского центра обработки данных для приложений ИИ или аналогичных ресурсоемких задач. Однако, как подчеркивает Google, это решение может использоваться для небольших компаний, государственных учреждений или образовательных организаций. По данным университета, такая установка обошлась «лишь в небольшую часть обычных затрат», которые потребовались бы для аналогичных серверных решений.