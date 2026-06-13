Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
kosmos_news
Обновление One UI 9.0 добавляет индикатор интернет-соединения на экран смартфонов Samsung
Теперь можно проверить скорость интернета, не заходя на сайты или в приложения - она отображается в верхней панели на экране смартфона (строке состояния).
реклама

Последнее обновление One UI 9.0 добавляет индикатор скорости интернет-соединения в строку состояния. В верхней части экрана, где отображается время, процент заряда батареи, а также покрытие Wi-Fi и сотовой сети, теперь также будет отображаться скорость сети в реальном времени. Как и на китайских смартфонах.
Изображение: x.com/smasithick

Смартфоны Android обладают уникальной особенностью: хотя все они используют одно и то же ядро, но могут быть совершенно разными. Каждый производитель сам решает, как разработать свою системную оболочку. В результате, One UI от Samsung сильно отличается от HyperOS от Xiaomi как по внешнему виду, так и по функциональности.

Одна из опций, которую Xiaomi предлагала годами, а Samsung — нет, — это индикатор скорости сети в строке состояния. Эта функция включена по умолчанию во многих смартфонах китайских производителей уже как минимум десять лет. Некоторых пользователей это раздражало, потому что занимало место на верхнем краю телефона и делало систему менее минималистичной.

реклама

С другой стороны, это очень полезный инструмент, который позволяет в режиме реального времени узнать скорость интернет-соединения. В настоящее время индикатор показывает использование сети в КБ/с или МБ/с — в зависимости от того, что пользователь делает и насколько сильно используется сеть.

Во время обычного использования телефона, например, при ответе на сообщения или просмотре TikTok, эта информация не обязательно нужна. Однако, если загружается что-то большое — файлы, игры или приложения — можно видеть скорость передачи в реальном времени. Это поможет узнать, если возникли проблемы с подключением к сети (например, к Wi-Fi). Если скорость слишком низкая (по сравнению с тем, что должен предлагать оператор), это будет сразу заметно.

 В настоящее время это решение доступно в тестовой версии One UI 9.0 благодаря модулю Good Lock. Между тем, большинство смартфонов Samsung работают с оверлеем One UI 8.5. Это означает, что придется подождать обновления до One UI 9.0, которое должно стать доступным через несколько месяцев.

#samsung #интернет #one ui #скорость
Источник: x.com
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Предполагаемая производительность видеокарт GeForce RTX 50 Super раскрыта информатором
Эксперт сравнил GTX 1060 6 ГБ и RTX 5060 8 ГБ в Crimson Desert и ряде других популярных игр
Выдвинута радикально новая теория зарождения жизни на Земле
Deezer запустил бесплатный инструмент для поиска ИИ-треков на других стриминговых платформах
Paramount и Hasbro приступили к производству нового фильма «Трансформеров»
AMD согласилась заменить повреждённый Ryzen 9 7950X3D после огласки в соцсетях
Подаренный Трампу Катаром президентский борт окрасили в белый, красный и синий цвета
Телескоп Джеймса Уэбба обнаружил разницу в 1775 градусов между полушариями на экзопланете WASP-121 b
Процессоры AMD заняли 15 из 15 мест в рейтинге Amazon US
iPhone 18 Pro получит новый цвет «Тёмная вишня» и проблему царапин от предшественника
Функции Windows 11 Copilot+ будут доступны на ПК с видеокартами GeForce RTX с 6 Гб памяти
Ростех передал «Газпрому» первые импортозамещённые серийные вертолеты Ми-171А3
Аэропорт в Амстердаме испытывает электрический тягач TaxiBot для буксировки самолётов
Российский холдинг «АГР» начал продажи своего первого автомобиля бренда Jeland за 2,3 млн рублей
На заводе Haval в Тульской области выпустили 500-тысячный автомобиль
Астрономы объяснили, почему звёзды на небе светят разными цветами
Blackview представила универсальный проектор PV1000 Max на базе ОС VIDAA с яркостью 1000 ANSI люмен
AMD не выплатила вознаграждение исследователю, обнаружившему критический баг
Прототип флагманской видеокарты серии RTX 20 Super с 12 ГБ VRAM появился на eBay почти за $1700
В июньские накопительные обновления Windows 11 включена функция ускорения запуска приложений

Популярные статьи

Почему Ryzen 5600 до сих пор тянет всё
Как собрать оптимальный и недорогой игровой ПК для игр в разрешении Full HD летом 2026 года
7 детективных сериалов с тягучей атмосферой для поклонников «Острых предметов»
Лучшие игровые видеокарты лета 2026 года с ценой от 10000 до 33000 рублей — новые и с «Авито»
Fable для Xbox и эффект «зловещей долины» – главная проблема игр с передовой графикой
10 заслуживающих внимания ремейков и ремастеров игр на ПК — классика в новом качестве
Подборка неплохих фильмов про пустеющие города
Проект «Конец света» — субъективный обзор научно-фантастического фильма
Почему «Сны поездов» заслуживали «Оскара» за операторскую работу больше, чем «Грешники»
Почему режиссёр Терренс Малик снимает самое актуальное кино
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter