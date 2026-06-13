Теперь можно проверить скорость интернета, не заходя на сайты или в приложения - она отображается в верхней панели на экране смартфона (строке состояния).

Последнее обновление One UI 9.0 добавляет индикатор скорости интернет-соединения в строку состояния. В верхней части экрана, где отображается время, процент заряда батареи, а также покрытие Wi-Fi и сотовой сети, теперь также будет отображаться скорость сети в реальном времени. Как и на китайских смартфонах.

Изображение: x.com/smasithick

Смартфоны Android обладают уникальной особенностью: хотя все они используют одно и то же ядро, но могут быть совершенно разными. Каждый производитель сам решает, как разработать свою системную оболочку. В результате, One UI от Samsung сильно отличается от HyperOS от Xiaomi как по внешнему виду, так и по функциональности.

Одна из опций, которую Xiaomi предлагала годами, а Samsung — нет, — это индикатор скорости сети в строке состояния. Эта функция включена по умолчанию во многих смартфонах китайских производителей уже как минимум десять лет. Некоторых пользователей это раздражало, потому что занимало место на верхнем краю телефона и делало систему менее минималистичной.

реклама

С другой стороны, это очень полезный инструмент, который позволяет в режиме реального времени узнать скорость интернет-соединения. В настоящее время индикатор показывает использование сети в КБ/с или МБ/с — в зависимости от того, что пользователь делает и насколько сильно используется сеть.

Во время обычного использования телефона, например, при ответе на сообщения или просмотре TikTok, эта информация не обязательно нужна. Однако, если загружается что-то большое — файлы, игры или приложения — можно видеть скорость передачи в реальном времени. Это поможет узнать, если возникли проблемы с подключением к сети (например, к Wi-Fi). Если скорость слишком низкая (по сравнению с тем, что должен предлагать оператор), это будет сразу заметно.

В настоящее время это решение доступно в тестовой версии One UI 9.0 благодаря модулю Good Lock. Между тем, большинство смартфонов Samsung работают с оверлеем One UI 8.5. Это означает, что придется подождать обновления до One UI 9.0, которое должно стать доступным через несколько месяцев.