Испытания военного корабля, похоже, проходят лучше, чем планировалось, сообщают СМИ со ссылкой на государственное телевидение Китая CGTN. Однако пока неясно, где именно будет использоваться авианосец.

Ожидается, что новейший китайский авианосец «Фуцзянь», также известный как Тип 003, вступит в строй в этом году. 17 июня в третий раз был осуществлен спуск на воду военного корабля. Чуть больше года назад, в мае 2024 года, «Фуцзянь» впервые вышел на испытания в море. В то время говорили, что до ввода в эксплуатацию нужно два года.

Вероятно, «Фуцзянь» поступит в эксплуатацию раньше, чем ожидалось. Фото: Министерство обороны КитаяПо данным китайского государственного телевидения CGTN, на которое ссылаются ряд СМИ, с тех пор авианосец завершил восемь морских испытаний и провел в море в общей сложности более 100 дней.

Водоизмещение «Фуцзянь» составляет более 80 000 тонн, что делает его одним из крупнейших авианосцев в мире. Суперавианосцем считается корабль водоизмещением 75 000 тонн и более.

«Фуцзянь» также является крупнейшим в мире авианосцем с обычными двигателями. Американский аналог «Фуцзяня», авианосец USS Gerald R. Ford, имеет водоизмещение 100 000 тонн. Однако у него есть ядерная двигательная установка.

«Фуцзянь» — первый авианосец с обычными энергетическими установками (т. е. неатомный), использующий электромагнитную катапульту (EMALS, Electromagnetic Aircraft Launch System) для запуска самолетов с палубы. Она имеет многочисленные преимущества по сравнению с обычными паровыми катапультами.

Благодаря принципу работы магнитов ускорение электромагнитной версии можно точно регулировать. Требуемая сила может значительно различаться в зависимости от типа самолета. Например, полностью загруженные истребители-бомбардировщики значительно тяжелее беспилотных разведывательных самолетов.

По данным китайского государственного телевидения, из этого авианосца запланирован вылет ряда самолетов, включая истребители, самолеты раннего предупреждения, противолодочные самолеты и беспилотники. Ожидается, что на «Фуцзяне» также будет размещен новейший истребитель-невидимка J-35.

Однако существует только 8 истребителей, поэтому J-15 модифицируется таким образом, чтобы его можно было запускать с помощью электромагнитной катапульты. Вариант J-15T был официально представлен в прошлом году и был усовершенствован до такой степени, что его также можно запускать с «Фуцзяня».

В настоящее время в составе ВМС Китая имеется два авианосца: «Ляонин» и «Шаньдун». Первый был введен в эксплуатацию в 2012 году, второй — в 2019 году. Оба имеют так называемый трамплин для взлета самолетов.

«Фуцзянь» позволяет Китаю действовать одновременно в трех ключевых регионах: Восточно-Китайском море, Южно-Китайском море и Филиппинском море. Пока неясно, куда будет направлен «Фуцзянь». Хотя флот в Восточно-Китайском море не имеет авианосца и прикрывает Тайваньский пролив, не исключено, что «Фуцзянь» может быть развернут в Южно-Китайском море. Здесь его можно было бы использовать в качестве сдерживающего фактора против размещенных там филиппинских и американских войск. Также в пределах легкой досягаемости находится стратегически важный Малаккский пролив, соединяющийся с Индийским океаном.