Ожидается, что новейший китайский авианосец «Фуцзянь», также известный как Тип 003, вступит в строй в этом году. 17 июня в третий раз был осуществлен спуск на воду военного корабля. Чуть больше года назад, в мае 2024 года, «Фуцзянь» впервые вышел на испытания в море. В то время говорили, что до ввода в эксплуатацию нужно два года.
По данным китайского государственного телевидения CGTN, на которое ссылаются ряд СМИ, с тех пор авианосец завершил восемь морских испытаний и провел в море в общей сложности более 100 дней.
Водоизмещение «Фуцзянь» составляет более 80 000 тонн, что делает его одним из крупнейших авианосцев в мире. Суперавианосцем считается корабль водоизмещением 75 000 тонн и более.
«Фуцзянь» также является крупнейшим в мире авианосцем с обычными двигателями. Американский аналог «Фуцзяня», авианосец USS Gerald R. Ford, имеет водоизмещение 100 000 тонн. Однако у него есть ядерная двигательная установка.
«Фуцзянь» — первый авианосец с обычными энергетическими установками (т. е. неатомный), использующий электромагнитную катапульту (EMALS, Electromagnetic Aircraft Launch System) для запуска самолетов с палубы. Она имеет многочисленные преимущества по сравнению с обычными паровыми катапультами.
Благодаря принципу работы магнитов ускорение электромагнитной версии можно точно регулировать. Требуемая сила может значительно различаться в зависимости от типа самолета. Например, полностью загруженные истребители-бомбардировщики значительно тяжелее беспилотных разведывательных самолетов.
По данным китайского государственного телевидения, из этого авианосца запланирован вылет ряда самолетов, включая истребители, самолеты раннего предупреждения, противолодочные самолеты и беспилотники. Ожидается, что на «Фуцзяне» также будет размещен новейший истребитель-невидимка J-35.
Однако существует только 8 истребителей, поэтому J-15 модифицируется таким образом, чтобы его можно было запускать с помощью электромагнитной катапульты. Вариант J-15T был официально представлен в прошлом году и был усовершенствован до такой степени, что его также можно запускать с «Фуцзяня».
В настоящее время в составе ВМС Китая имеется два авианосца: «Ляонин» и «Шаньдун». Первый был введен в эксплуатацию в 2012 году, второй — в 2019 году. Оба имеют так называемый трамплин для взлета самолетов.
«Фуцзянь» позволяет Китаю действовать одновременно в трех ключевых регионах: Восточно-Китайском море, Южно-Китайском море и Филиппинском море. Пока неясно, куда будет направлен «Фуцзянь». Хотя флот в Восточно-Китайском море не имеет авианосца и прикрывает Тайваньский пролив, не исключено, что «Фуцзянь» может быть развернут в Южно-Китайском море. Здесь его можно было бы использовать в качестве сдерживающего фактора против размещенных там филиппинских и американских войск. Также в пределах легкой досягаемости находится стратегически важный Малаккский пролив, соединяющийся с Индийским океаном.