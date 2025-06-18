Цель миссии: изучение космической погоды и повышение ситуационной осведомленности в околоземном космическом пространстве.

Исполнительное агентство Министерства обороны Великобритании заключило контракт с компанией Astroscale на миссию «Орфей» (Orpheus), Astroscale — японская компания, имеющая филиал в Великобритании. Проект будет осуществляться в сотрудничестве с компанией Open Cosmos Limited, которая предоставит два аналогичных мини-спутника, так называемых кубсата. Контракт стоимостью 5,15 млн фунтов стерлингов был заключен через Лабораторию оборонной науки и технологий (Dstl), исполнительное агентство Министерства обороны Великобритании.

Визуализация миссии. Фото: Astroscale

Запуск миссии запланирован на 2027 год. Спутники будут летать строем на низкой околоземной орбите и солнечно-синхронной орбите. Британская промышленность оснастит аппараты целым рядом приборов, которые позволят им обнаруживать и анализировать явления и объекты вблизи Земли. В число инструментов войдут, среди прочего, датчик гиперспектральной визуализации и инструменты для исследования ионосферы.

«Изменение космической погоды может оказать критическое влияние на спутники, которые обеспечивают навигационные средства, телекоммуникации и передачу данных. Наши постоянные инвестиции в космические исследования в партнерстве с нашими международными партнерами укрепляют безопасность интересов Великобритании в космосе», - прокомментировал сделку Пол Холлинсхед, директор Dstl.

Хотя исследование ионосферы можно классифицировать как строго научную миссию, контракт был заключен через военное агентство. Как поясняют эксперты, космическая погода является важным фактором, который следует учитывать при планировании космических технологий двойного назначения. Например, космическое излучение может повредить электронные системы спутников и, как следствие, полностью вывести их из строя.

Ионизирующее излучение может даже достичь поверхности Земли и нанести ущерб наземной инфраструктуре, в частности элементам критической инфраструктуры страны, нарушение работы которой может иметь катастрофические последствия (например, в энергетическом секторе).

Astroscale ссылается на отчет Lloyd's of London, в котором говорится, что «экстремальное космическое погодное явление, такое как сильная солнечная буря, может привести к глобальным экономическим потерям в размере до 2,4 триллиона долларов, а нарушение ионосферы представляет значительную угрозу для спутниковой связи, навигационных систем и критической оборонной инфраструктуры».







