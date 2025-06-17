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kosmos_news
Китай проводит испытания специальной системы из трех десантных барж типа «Шуйцяо»
Система «Шуйцяо» (Shuiqiao) состоит из 3 кораблей и представляет собой временный пирс длиной 850 метров.

Одним из главных приоритетов китайского руководства является воссоединение с Тайванем. Китайская Народная Республика испытывает для этой цели уникальные специальные корабли.
Фото: WeiboДесантные корабли были впервые замечены в январе. В марте корабли «Шуйцяо» впервые были замечены на побережье. Теперь в соцсетях появились новые фотографии этой техники.

На них подробно показаны необычные десантные корабли, которые в настоящее время проходят испытания с участием гражданского транспорта.

Система «Шуйцяо» состоит из трех кораблей, соединенных так называемыми мостами Бейли. Корабли закреплены на грунте с помощью домкратных стоек, что должно обеспечить им достаточную устойчивость даже при сильном волнении моря. В результате будет создан временный пирс длиной около 850 метров.

С помощью этой системы китайские вооруженные силы могли бы строить мосты в мелководных прибрежных районах, а также преодолевать разрушенные портовые сооружения. Корабли «Шуйцяо», скорее всего, будут использоваться для быстрого пополнения запасов тяжелой военной техники, военных транспортных средств и солдат после первоначальной высадки.

Сами корабли «Шуйцяо» не перевозят войска. После того как рамповые суда будут поставлены на якорь на морском дне, к ним смогут причаливать десантные корабли и гражданские паромы, чтобы доставлять солдат и танки на берег. Китайские военные уже проводили войсковые испытания гражданских паромов и заявляли, что они будут использоваться в военных целях.

Хотя такие паромы обладают хорошей пропускной способностью и доступны в достаточном количестве, они предназначены для швартовки в портах (то есть не могут пришвартоваться непосредственно к берегу).

У китайской армии также есть собственные десантные корабли, которые пришвартовываются прямо на побережье для высадки войск и техники. По данным Министерства обороны США, в ближайшие годы Китай построит дополнительные суда для перевозки автомобилей, грузовиков, прицепов и грузов.
Десантный корабль Тип 072 вооруженных сил Китая. Фото: ВМС Китая
Американские военные давно предупреждали о возможных военных действиях Китая и Тайваня. Считалось, что Пекин сможет осуществить военную операцию к 2027 году или даже раньше. С тех пор власти США несколько смягчили эту оценку и теперь полагают, что подобное, скорее всего, может произойти в период между 2030 и 2035 годами. 

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#китай #военная техника #корабли
Источник: x.com
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