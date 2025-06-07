Они будут работать над несколькими ключевыми направлениями разработки WindRunner: проектирование авионики, разработка композитных материалов, проектирование герметичной кабины и создание топливной системы вкупе с хвостовым оперением.

WindRunner компании Radia станет самым большим самолетом в мире. Планируется создать огромную логистическую платформу, которая позволит легко перевозить негабаритные грузы из одного места в другое. В настоящее время этот самолет существует только в виде рендеров.

WindRunner. Фото: Radia

Однако, как объявила компания, ситуация скоро изменится. К проекту привлечены пять партнеров, которые будут работать над несколькими ключевыми направлениями разработки WindRunner.

В частности, среди направлений, например, значатся проектирование авионики, разработка композитных материалов, проектирование герметичной кабины и создание топливной системы. В проекте участвует также компания из ЕС Aciturri Aeronáutica. Испанцы возглавят разработку композитного хвостового оперения самолета.

Гигантский грузовой самолет будет иметь длину 109 метров, размах крыльев 80 метров и грузоподъемность в 12 раз больше, чем у Boeing 747-400F. При максимальной грузоподъемности 72 тонны WindRunner может перевозить больше негабаритного груза, чем реактивный самолет.

До 2022 года Ан-255 «Мрия» был крупнейшим грузовым самолетом в мире. Благодаря шести двигателям он мог перевозить около 250 тонн груза, но имел значительно меньший грузовой объем, чем WindRunner. Длина Ан-255 составляла 84 метра, а размах крыльев — 88,4 метра.

Ожидается, что объем грузового пространства WindRunner составит 7702 кубических метра. Объем грузового пространства Boeing 747-400F составляет всего 610 кубических метров. Объем грузового отсека Ан-255 составлял 1300 кубических метров.

WindRunners в сравнении с другими самолетами. Фото: Radia

Интерес к логистической платформе Radia проявили, в частности, американские военные. Они хотят изучить, как WindRunner можно интегрировать в логистическую цепочку вооруженных сил.

Максимальный вес груза в 72 тонны не кажется таким уж большим. Примерно столько же весит один боевой танк M1 Abrams. Теоретически WindRunner может перевозить одновременно несколько вертолетов Boeing CH-47 Chinook (один вертолет весит не менее 11 тонн).

Первоначально специальный грузовой самолет предназначался для перевозки лопастей ветряных турбин. Фото: Radia

Ранее компания Radia объявила, что будет сотрудничать с Министерством обороны США в дальнейшей разработке самолета. Целью сотрудничества является проверка пригодности WindRunner для военной логистики.

Планируемый самолет не только очень большой, но и может работать в неблагоприятных условиях. Для взлета требуется сравнительно короткая взлетно-посадочная полоса длиной всего 1,8 километра. Средний пассажирский самолет обычно использует взлетно-посадочную полосу, длина которой на 30–110 % больше.

Это не обязательно должно быть асфальтовое покрытие; WindRunner также должен иметь возможность взлетать с грунтовой поверхности. В настоящее время проводится оценка наземной инфраструктуры, необходимой для эффективного военного использования, а также того, как самолет может быть интегрирован в существующую логистику Министерства обороны.

«С WindRunner самые большие в мире грузы можно доставить в самые труднодоступные места», — говорит генеральный директор компании Марк Лундстром в пресс-релизе.

В частности, WindRunner может перевозить крупногабаритное военное оборудование. Его также можно использовать для доставки оборудования для ликвидации последствий стихийных бедствий в кризисные районы.



