Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
kosmos_news
Компания Radia нашла партнеров для разработки самого большого самолета в мире WindRunner
Они будут работать над несколькими ключевыми направлениями разработки WindRunner: проектирование авионики, разработка композитных материалов, проектирование герметичной кабины и создание топливной системы вкупе с хвостовым оперением.

WindRunner компании Radia станет самым большим самолетом в мире. Планируется создать огромную логистическую платформу, которая позволит легко перевозить негабаритные грузы из одного места в другое. В настоящее время этот самолет существует только в виде рендеров.
WindRunner. Фото: Radia 
Однако, как объявила компания, ситуация скоро изменится. К проекту привлечены пять партнеров, которые будут работать над несколькими ключевыми направлениями разработки WindRunner.

В частности, среди направлений, например, значатся проектирование авионики, разработка композитных материалов, проектирование герметичной кабины и создание топливной системы. В проекте участвует также компания из ЕС Aciturri Aeronáutica. Испанцы возглавят разработку композитного хвостового оперения самолета.

Гигантский грузовой самолет будет иметь длину 109 метров, размах крыльев 80 метров и грузоподъемность в 12 раз больше, чем у Boeing 747-400F. При максимальной грузоподъемности 72 тонны WindRunner может перевозить больше негабаритного груза, чем реактивный самолет.

До 2022 года Ан-255 «Мрия» был крупнейшим грузовым самолетом в мире. Благодаря шести двигателям он мог перевозить около 250 тонн груза, но имел значительно меньший грузовой объем, чем WindRunner. Длина Ан-255 составляла 84 метра, а размах крыльев — 88,4 метра.

Ожидается, что объем грузового пространства WindRunner составит 7702 кубических метра. Объем грузового пространства Boeing 747-400F составляет всего 610 кубических метров. Объем грузового отсека Ан-255 составлял 1300 кубических метров.
WindRunners в сравнении с другими самолетами. Фото: Radia 
Интерес к логистической платформе Radia проявили, в частности, американские военные. Они хотят изучить, как WindRunner можно интегрировать в логистическую цепочку вооруженных сил. 

Максимальный вес груза в 72 тонны не кажется таким уж большим. Примерно столько же весит один боевой танк M1 Abrams. Теоретически WindRunner может перевозить одновременно несколько вертолетов Boeing CH-47 Chinook (один вертолет весит не менее 11 тонн).
Первоначально специальный грузовой самолет предназначался для перевозки лопастей ветряных турбин. Фото: Radia 
Ранее компания Radia объявила, что будет сотрудничать с Министерством обороны США в дальнейшей разработке самолета. Целью сотрудничества является проверка пригодности WindRunner для военной логистики.

Планируемый самолет не только очень большой, но и может работать в неблагоприятных условиях. Для взлета требуется сравнительно короткая взлетно-посадочная полоса длиной всего 1,8 километра. Средний пассажирский самолет обычно использует взлетно-посадочную полосу, длина которой на 30–110 % больше.

Это не обязательно должно быть асфальтовое покрытие; WindRunner также должен иметь возможность взлетать с грунтовой поверхности. В настоящее время проводится оценка наземной инфраструктуры, необходимой для эффективного военного использования, а также того, как самолет может быть интегрирован в существующую логистику Министерства обороны.

«С WindRunner самые большие в мире грузы можно доставить в самые труднодоступные места», — говорит генеральный директор компании Марк Лундстром в пресс-релизе. 

В частности, WindRunner может перевозить крупногабаритное военное оборудование. Его также можно использовать для доставки оборудования для ликвидации последствий стихийных бедствий в кризисные районы.

Telegram-канал @overclockers_news - теперь в новом формате. Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!
#авиация #самолет #windrunner
Источник: radia.com
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Сэм Альтман сделает программирование доступным для каждого
5
В Москве начали строить самый высокий жилой небоскреб России
4
Новый крупный самосвал от «КАМАЗа» испытали в режиме реальной эксплуатации
+
В Архангельской области готовятся к запуску морских беспилотников для доставки грузов
+
Windows 11 25H2 будет замедлять процессор, когда пользователя нет за компьютером
11
Google выпустила новую бета-версию Android 16 с новыми функциями и возможностями
+
В CD Projekt RED подтвердили выход нового крупного дополнения к Cyberpunk 2077
1
В Москве с 1 июля 2025 года тарифы на коммунальные услуги вырастут в среднем на 15%
2
Настольная видеокарта GeForce RTX 5050 может выйти в июле 2025 года
+
Google выпустила новую версию браузера Chrome 137 для Android с заметными улучшениями
+
Главы правительств СНГ оформили соглашение о кооперации в тяжелом машиностроении
5
ФАС требует ограничить скидки маркетплейсов для защиты продавцов
1
Экраны консолей Nintendo Switch 2 могут быть случайно повреждены из-за ненадежной упаковки
+
Эксперт Кнутов заявил о скором завершении эпохи доминирования БПЛА в военных конфликтах
1
В Бостонском университете выявили глубокую коррупцию в проектах солнечной энергетики Калифорнии
2
Для Cyberpunk 2077 анонсировано крупное обновление версии 2.3
5
Часы Casio G-Shock серии Sea of ​​Stars светятся в темноте подобно морскому планктону
+
Bluefox выпустила компактный Android-смартфон NX1 с 4-дюймовым дисплеем
+
SpaceX выводит из эксплуатации корабли Crew Dragon, используемые США для экспедиций на МКС
1
Radeon RX 9070 XT и 9070 подешевели ниже рекомендуемой розничной цены
2

Популярные статьи

5 вопросов, которые стоит задать себе, прежде чем отдать кучу денег за новую мощную видеокарту
58
Очень краткий обзор игры Ziggurat 2
1
Почему Linux мёртв в настольном сегменте на примере OBS Studio: Часть 2
148
Как я полгода собирал ПК и три неисправные материнские платы с дефектной видеокартой
38
Вещи, которые стоит сделать любому геймеру, анимешнику и гику до 30 лет
13
О взломе Nintendo Switch 2 уже появилась первая информация
2
Бартоломью Робертс – последний пират «золотого века», унёсший с собой тайну клада в $60 миллионов
4
Почему биткоин за 5 лет подорожал в 12 раз и почему инвестиции в BTC актуальны и сейчас
12
Обзор детского телефона ELARI GamePhone
2
Resident Evil 9, Atomic Heart II, ILL и другие заметные проекты на Summer Game Fest 2025
2

Сейчас обсуждают

Николай Кузнецов
15:58
А вопрос был про безопасность? Я отвечал на конкретную претензию - устанавливать сложно. Если бы вы открыли postgresql.conf - там на каждый параметр стоит коментарий зачем он нужен. В pg_hba.conf лежи...
Почему Linux мёртв в настольном сегменте на примере OBS Studio: Часть 2
Александр Ломакин
15:52
Собирал школьникам такие бичпакеты - школьники были не довольны и меняли их летом на велосипед:)
Выбираем конфигурацию выгодного игрового ПК, на который школьник или студент сможет накопить за лето
Sergej V
15:32
Intel сасай!
Resident Evil 9, Atomic Heart II, ILL и другие заметные проекты на Summer Game Fest 2025
dimkahon
15:30
Срач AMD vs. Nvidia объявляется открытым. АХАХАХАХ!!!
Resident Evil 9, Atomic Heart II, ILL и другие заметные проекты на Summer Game Fest 2025
Александр Еркин
15:16
В НАТО подтвердили, что Украина вывела из строя 30% стратегической авиации России Спецслужбы Украины в результате операции под кодовым названием «Паутина» вывели из строя более 40 единиц российской с...
WP: Украина продолжает работу над операциями в российском тылу
Александр Еркин
15:14
Предателей из госдуры и кремля пока никто не повесил
WP: Украина продолжает работу над операциями в российском тылу
Александр Еркин
15:13
C фур актуальнее
Словакия представила бронеавтомобиль Wolf 4x4 с AESA-радаром для мобильной ПВО
beltar
15:10
А что сейчас есть у Intel в качестве аналога Ryzen 5 7500F? Разве что i5-12600KF старенький. У меня вон Ryzen 7 7700 на Gigabyte Eagle, т. к. аналог в лице i5-14600KF жрет больше и там, возможно, воду...
Как я полгода собирал ПК и три неисправные материнские платы с дефектной видеокартой
beltar
15:08
А б\у на выдаче для самостоятельной сборки, конечно, быть не может. Ведь главное, чтобы коробка была правильно упакована.
Как я полгода собирал ПК и три неисправные материнские платы с дефектной видеокартой
Izbranniy
15:05
Спасибо! Я всегда был уверен, что такое мерцание - это от подсветки с ШИМ. И последнее время ее удалось победить, задирая частоту до 4000 Гц. А для проверки нужно именно этот цвет на камеру снять? и...
Новая геометрия - обзор монитора формата 32:9 Samsung Odyssey OLED G9 (G95SD)
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем