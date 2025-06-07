Заявленная цель: обеспечение защиты территории Эстонии от возможных ракетных атак с использованием системы «Искандер».

Эстония и Италия поддерживают тесные военные отношения. И именно Италия вскоре разместит в этой прибалтийской стране систему ПВО SAMP/T «Mamba». Такое заявление сделал министр обороны Италии Гвидо Кросетто после состоявшейся в Брюсселе 5 июня встречи со своим эстонским коллегой Ханно Певкуром.







«Мы подтвердили, что Североатлантический альянс является опорой нашей коллективной обороны, и обязались предпринять дальнейшие усилия по укреплению общего потенциала сдерживания и обороны», — подчеркнули два министра в совместном заявлении.

В заявлении уточняется, что «Италия подтвердила свою приверженность развертыванию в этом году в Эстонии системы ПВО и ПРО большой дальности SAMP/T» в рамках миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства в стране.

Первоначально в итальянской армии имелось пять SAMP/T, приписанных к 4-му зенитно-артиллерийскому полку Пескьера. Элементы одного из этих комплексов были отправлены на Украину. Затем, в мае 2024 года, Рим объявил о намерении передать Киеву еще одну — полную — батарею.

Напомним, что система SAMP/T, разработанная франко-итальянским консорциумом Eurosam, состоит из пяти-десяти элементов, включая модуль поражения, радар X-диапазона, связанный с системой опознавания «свой/чужой», электрогенератор, наземный модуль перезарядки и от одного до шести пусковых модулей, каждый из которых способен запускать до восьми ракет-перехватчиков Aster 30.

В прошлом году Италия уведомила Eurosam через Совместную организацию по сотрудничеству в области вооружений о заказе четырех SAMP/T нового поколения для итальянской армии. И это после подписания контракта на поставку пяти других систем, на этот раз предназначенных для Aeronautica Militare.

«Развертывание SAMP/T на авиабазе Эмари является признаком неделимости безопасности союзников и подчеркивает решимость Альянса защищать территорию, население и силы союзников от угроз с воздуха посредством надежной противовоздушной и противоракетной обороны», — заявили министры Кросетто и Певкур.

Целью является обеспечение защиты территории Эстонии от возможных ракетных атак с использованием системы «Искандер», которая оснащена ракетами 9М723. Они имеют квазибаллистическую траекторию, которую можно изменять в полете, и несут обычную боевую нагрузку массой 500 кг или ядерную боеголовку. Радиус их действия составляет около 500 км.

Как недавно объяснила эстонская общественная телерадиокомпания ERR, «ракета 9М723, выпущенная из российского города Луга, примерно в 100 километрах от границы с Эстонией, может достичь цели в Эмари за четыре минуты». Учитывая ее непредсказуемую траекторию, количество систем ПВО, способных эффективно ей противостоять, относительно невелико.

По словам эстонского министра, такая система «необходима для обеспечения коллективной обороны».

«Этой осенью мы впервые увидим систему ПВО SAMP/T в Эстонии. В это же время наше воздушное пространство будут патрулировать и итальянские истребители», — подчеркнул он.

О размещении итальянской установки SAMP/T в Эмари было объявлено через несколько недель после того, как Эстония объявила о запуске программы, в рамках которой страна может приобрести такую технику. Рассматриваются три варианта: SAMP/T NG, Patriot и система «David's Sling», совместно разработанная Rafael Advanced Defense Systems и RTX.