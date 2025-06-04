Почти сто тысяч квадратных километров на Аляске потеряют федеральную защиту и будут открыты для бурения и добычи полезных ископаемых, сообщает New York Times.

Министр внутренних дел США Даг Бергам объявил, что администрация отменит решение бывшего президента Джо Байдена о запрете бурения в Национальном нефтяном резерве на Аляске (NPRA). Это постановление было частью пакета мер по защите обширных территорий Аляски.







Бергам выступил вместе с главой Агентства по охране окружающей среды США (EPA) Ли Зельдином и министром энергетики Крисом Райтом. Бергам заявил, что администрация Байдена отдала приоритет «препятствованию, а не производству», и что запрет на бурение в дикой природе Аляски «подорвал способность разрабатывать внутренние ресурсы». Ранее Дональд Трамп называл NPRA «крупнейшей нефтяной фермой» в США.

В посте на платформе X (заблокирована в РФ) Райт сообщил, что добыча нефти является «двигателем экономического роста» на Аляске, обеспечивая более 90 процентов энергии страны.

«Разработка таких месторождений идет рука об руку с раскрытием американского процветания», — писал Райт.

Экологические организации давно обеспокоены тем, что Аляска может стать первой целью президента США, учитывая ее богатые неиспользованные запасы нефти и газа, сообщает The Guardian.

«Решение администрации Трампа об отмене мер защиты критически важных экологических зон в Западной Арктике ставит под угрозу дикую природу, местные сообщества и наш климат, и все это ради выгоды добывающей промышленности», — заявила Кристен Миллер, исполнительный директор Лиги дикой природы Аляски.

Национальный нефтяной резерв на Аляске простирается между Чукотским морем на западе и морем Бофорта на севере. В начале XX века этот район был выделен для хранения так называемого чрезвычайного запаса топлива для американских военных. В 1970-х годах законодатели сделали защиту этого региона приоритетной задачей.