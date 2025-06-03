Компании Northrop Grumman и Firefly Aerospace уже сотрудничают в разработке ракеты Antares 330.

Американская компания Northrop Grumman инвестировала 50 миллионов долларов в Firefly Aerospace. Стороны сотрудничают в рамках проекта ракеты Eclipse, которая в будущем сможет выводить на околоземную орбиту гражданские и военные грузы.

Визуализация ракеты-носителя Eclipse на стартовой площадке на острове Уоллопс. Фото: Northrop Grumman/Firefly Aerospace

Информация о новых инвестициях группы была опубликована в четверг, 29 мая. Двухступенчатая ракета Eclipse будет иметь длину 59 м и диаметр головного обтекателя 5,4 м. Ракета предназначена для доставки полезных грузов массой до 16,3 тонн на низкую околоземную орбиту.

Ключевым элементом проекта является возможность восстановления и повторного использования нижней ступени ракеты, которая приземлится на стартовой площадке. Эта возможность приведет к снижению стартовой цены запусков и, следовательно, повышению конкурентоспособности на рынке.

Компании Northrop Grumman и Firefly Aerospace уже сотрудничают в разработке ракеты Antares 330, строя первый сегмент и используя семь двигателей Miranda, работающих на смеси топлива RP-1 и жидкого кислорода. Первоначально Northrop Grumman сотрудничала в этой области с заводом «Южмаш» на Украине, который отвечал за проектирование и изготовление, среди прочего, топливных баков, напорных баков, клапанов и т. д.

Двигатели Miranda заменят два двигателя РД-181 производства российского НПО «Энергомаш», поставка которых в США была заблокирована Россией. Последний полет ракеты Antares в этой версии состоялся в 2023 году. Первый полет Antares версии 330 с двигателями Miranda должен состояться в 2025 году.

Antares на стартовой площадке. Фото: Northrop Grumman

«Firefly невероятно благодарна Northrop Grumman за инвестиции, которые еще больше укрепляют наше первое в своем роде партнерство по созданию первой ступени Antares 330 и совместной разработке Eclipse», - прокомментировал партнерство Джейсон Ким, генеральный директор Firefly Aerospace.

Компании Northrop Grumman и Firefly Aerospace планируют использовать систему Eclipse в гражданских целях, для доставки научных грузов или грузовых капсул на космические станции, а также в военных целях, например, в рамках программы National Security Space Launch Program. Это правительственная программа США, которая позволяет приобретать услуги по запуску, призванные обеспечить постоянный доступ в космос для выполнения критически важных задач национальной безопасности. Стороны ожидают, что Eclipse впервые отправится в космос в 2026 году.