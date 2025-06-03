Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
kosmos_news
Northrop Grumman инвестирует $50 млн в Firefly Aerospace для разработки новой ракеты Eclipse
Компании Northrop Grumman и Firefly Aerospace уже сотрудничают в разработке ракеты Antares 330.

Американская компания Northrop Grumman инвестировала 50 миллионов долларов в Firefly Aerospace. Стороны сотрудничают в рамках проекта ракеты Eclipse, которая в будущем сможет выводить на околоземную орбиту гражданские и военные грузы.
Визуализация ракеты-носителя Eclipse на стартовой площадке на острове Уоллопс. Фото: Northrop Grumman/Firefly Aerospace
Информация о новых инвестициях группы была опубликована в четверг, 29 мая. Двухступенчатая ракета Eclipse будет иметь длину 59 м и диаметр головного обтекателя 5,4 м. Ракета предназначена для доставки полезных грузов массой до 16,3 тонн на низкую околоземную орбиту.

Ключевым элементом проекта является возможность восстановления и повторного использования нижней ступени ракеты, которая приземлится на стартовой площадке. Эта возможность приведет к снижению стартовой цены запусков и, следовательно, повышению конкурентоспособности на рынке.

Компании Northrop Grumman и Firefly Aerospace уже сотрудничают в разработке ракеты Antares 330, строя первый сегмент и используя семь двигателей Miranda, работающих на смеси топлива RP-1 и жидкого кислорода. Первоначально Northrop Grumman сотрудничала в этой области с заводом «Южмаш» на Украине, который отвечал за проектирование и изготовление, среди прочего, топливных баков, напорных баков, клапанов и т. д.

Двигатели Miranda заменят два двигателя РД-181 производства российского НПО «Энергомаш», поставка которых в США была заблокирована Россией. Последний полет ракеты Antares в этой версии состоялся в 2023 году. Первый полет Antares версии 330 с двигателями Miranda должен состояться в 2025 году.

Antares на стартовой площадке. Фото: Northrop Grumman

«Firefly невероятно благодарна Northrop Grumman за инвестиции, которые еще больше укрепляют наше первое в своем роде партнерство по созданию первой ступени Antares 330 и совместной разработке Eclipse», - прокомментировал партнерство Джейсон Ким, генеральный директор Firefly Aerospace.

Компании Northrop Grumman и Firefly Aerospace планируют использовать систему Eclipse в гражданских целях, для доставки научных грузов или грузовых капсул на космические станции, а также в военных целях, например, в рамках программы National Security Space Launch Program. Это правительственная программа США, которая позволяет приобретать услуги по запуску, призванные обеспечить постоянный доступ в космос для выполнения критически важных задач национальной безопасности. Стороны ожидают, что Eclipse впервые отправится в космос в 2026 году.

Telegram-канал @overclockers_news - теперь в новом формате. Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!
#космос #ракета #northrop grumman #firefly aerospace #eclipse
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

NVIDIA RTX Pro 6000 стала самой быстрой игровой видеокартой, обойдя GeForce RTX 5090 на 14%
11
Пиратам удалось взломать последние части Call of Duty
8
Resident Evil 9 станет заключительной частью в серии и началом новой франшизы
3
Длина самого большого джета сверхмассивной черной дыры превышает размеры нашей галактики в 2 раза
+
Хакер полностью удалил защиту Denuvo из Sonic Origins
3
Строительство крупного порта на Северо-Западе России завершится в 2027 году
+
В Москве напротив ЗИЛа возведут новый небоскреб
2
Banana Pi представила новый одноплатный компьютер BPI-R4 Pro на базе MediaTek MT7988A
2
Выпущен дистрибутив LinuxFX визуально идентичный Windows 11
2
Galaxy Tab S11 Ultra получит усиленную батарею и может выйти с задержкой
1
Выпущены новые полнометаллические часы Casio G-Shock GM-B2100SD-1C и GMW-B5000D-1C
1
Эксплуатацию второго энергоблока Смоленской АЭС продлили на пять лет
1
Китай обвинил США в срыве торгового перемирия и пообещал дать достойный ответ
+
Россия планирует восстановить железнодорожную ветку, разрушенную в годы ВОВ
+
Cryorig возвращается с новыми решениями для охлаждения, включая топовые башенные кулеры и AIO
+
NVIDIA GeForce Now для Steam Deck улучшает графику и увеличивает время автономной работы
1
Ugreen представила компактное зарядное устройство мощностью 45 Вт
1
В Counter-Strike 2 наблюдаются массовые ошибки и сбои некритичного характера
+
Logitech готовит мышь MX Master 4 с обновлённой эргономикой и возможным апгрейдом характеристик
1
"Ростелеком" и "МойОфис" договорились о совместной разработке аналога Microsoft SharePoint
1

Популярные статьи

Краткий обзор игры Deadzone: Rogue (ранний доступ)
+
Обзор ситуации с "Леста игры" и российской системы
58
Итоги гоночного уик-энда 31 мая - 1 июня
+
Как я организовал бэкап важных файлов на своем игровом компьютере — просто, быстро и надежно
39
Топ 5 мифов о консолях Xbox и PlayStation, тиражируемых в нижнем интернете
11
История Serious Sam: от The First Encounter и проекта Fusion до Siberian Mayhem и наших дней
20
Обрезанная RTX 5060 8 Гбайт — как западные блогеры манипулируют тестами
11
Новая геометрия - обзор монитора формата 32:9 Samsung Odyssey OLED G9 (G95SD)
9
Разбираемся, насколько облегчит ваш кошелек игровой ПК, позволяющий играть в новинки на мониторе QHD
5
Могут ли геймеры противостоять тенденции выпуска игр за 70 долларов
7

Сейчас обсуждают

Сергей Анатолич
14:18
Ну решать эти полудурки могут чего угодно, всё равно через пару месяцев в отставку.
Великобритания намерена построить двенадцать новых атомных ударных подводных лодок
newceyre
14:15
Для новых игр средние уже жрут 6 гигов, так что 4 гиговые уже только для полных даунов, или в старье играть года до 2020
Mafia: The Old Country и Hell is Us потребуют GPU с 12 ГБ VRAM для не минимальных настроек
newceyre
14:13
2 недели назад на АлиЭкспресс. Там коробка с кирпичом практически всегда решается спором с продавцом в пользу покупателя. Главное, распаковку в ПВЗ на видео заснять подробно. и всё. По брак точно так ...
Mafia: The Old Country и Hell is Us потребуют GPU с 12 ГБ VRAM для не минимальных настроек
sNQ
14:11
Продублирую свой комментарий: За 14 тысяч в ДНС можно купить полноразмерную MSI PRO B650-S WIFI. Она будет лучше по всем параметрам.
Разбираемся, насколько облегчит ваш кошелек игровой ПК, позволяющий играть в новинки на мониторе QHD
newceyre
14:11
Что она будет оттуда брать? У видеопамяти и оперативки пропускная способность отличается в 5 раз
Mafia: The Old Country и Hell is Us потребуют GPU с 12 ГБ VRAM для не минимальных настроек
Waramagedon
14:10
Матплата выбирается для своих потребностей. Смысла в АТХ нет если кроме видеокарты тебе ничего не нужно. Разницу в цене лучше направить на видеокарту.
Разбираемся, насколько облегчит ваш кошелек игровой ПК, позволяющий играть в новинки на мониторе QHD
nonses84
14:07
Ммм... Росийский спутник ставит под угрозу безопасность в космосе? Там есть безопасность? 🤦
Breaking Defense: Российский спутник «Космос-2588» сблизился с американским спутником USA 338
Oleg Panda
14:06
Вангард кусок Г, купил на релизе от нехер делать за фуллпрайс, даже Cold War был лучше...
Пиратам удалось взломать последние части Call of Duty
Алексей Курляев
14:05
Если корпус поддерживает установку материнской платы ATX, тогда и выбирать надо ATX материнскую плату.
Разбираемся, насколько облегчит ваш кошелек игровой ПК, позволяющий играть в новинки на мониторе QHD
OgoGoLog
13:57
Это значит недодали уропам. Перемога получается, хрюсикер.
Великобритания намерена построить двенадцать новых атомных ударных подводных лодок
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем