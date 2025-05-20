Китай раскрыл подробности нового беспилотного самолета. Этот летательный аппарат достигает высоты 15 км и может значительно улучшить возможности китайских военных.

В ноябре прошлого года Китай представил «Цзю Тянь» (Jiu Tian) — беспилотный летательный аппарат большой продолжительностью полета. Помимо прочего, он служит носителем боевых дронов и может выпускать в полет до 100 более мелких БПЛА, тем самым увеличивая дальность их полета.

Визуализация беспилотника «Цзю тянь»По данным South China Morning Post, первый испытательный полет самолета «Цзю Тянь» запланирован на конец июня, что подтвердила государственная телекомпания CCTV. Позднее его будут использовать китайские вооруженные силы, которые хотят с его помощью расширить возможности своих ударных беспилотников — это особенно актуально в потенциальном конфликте с Тайванем.

«Цзю Тянь» имеет дальность полета до 7000 километров и может достигать высоты 15 километров. Как сообщает The Economic Times, самолет оснащен двигателем, расположенным наверху, что обеспечивает непрерывное время полета в течение 36 часов.

Размах крыльев — 25 метров. Под крыльями размещено 8 боевых модулей для классических ракет. «Цзю Тянь» может нести до 6 тонн груза и при необходимости сбрасывать его во время полета.

Модульная конструкция позволяет легко адаптировать его к различным сферам применения, таким как радиоэлектронная борьба, грузовые перевозки или пограничный контроль. Благодаря датчикам, которые, как предполагается, находятся у него под носом, «Цзю Тянь» также способен проводить операции по наблюдению и разведке на суше и на море.

«Цзю Тянь» был произведен государственной компанией AVIC исключительно из китайских материалов и комплектующих. Таким образом, в отличие от США, Китай независим от других стран в вопросах производства беспилотников.

Высота полета в 15 километров и стелс-технологии не защищают «Цзю Тянь» от воздействия противника. По данным The Economic Times, Южная Корея, Япония, Тайвань и США располагают зенитно-ракетными системами, которые могут ее перехватить.